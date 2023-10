Atp Shanghai - Sinner esce di scena agli ottavi: vince in rimonta Shelton. Out Ruud

© Lintao Zhang/Getty Images

La battaglia tra giovani talenti se la aggiudica Ben Shelton. Il tennista statunitense vince con il risultato di 2-6, 6-3, 7-6 la sfida degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Jannik Sinner. Parte bene l'azzurro che riesce ad annullare il servizio di Shelton, la principale arma del giovane statunitense.

Poi è proprio il semifinalista degli Us Open a ritrovare il suo fondamentale e la fiducia per riportare una partita sull'equilibrio, con Sinner che accusa un leggero calo fisico. Nel terzo lotta, Si parte subito bene per Sinner, che muove subito il punteggio a suo favore: non si fa sorprendere dalla prima di Shelton e piazza subito un break.

Lo statunitense fatica a trovare il servizio vincente contro l’azzurro che sa che la risposta è la chiave di questo match. Sul 4-2, si arriva ai vantaggi e concede un’altra palla break. In questo caso il numero uno d’Italia non deve fare nulla se non essere spettatore del doppio fallo, il secondo del game, che gli regala il secondo break del set.

L’inizio di secondo set non è così positivo per Sinner. Sul 1-0 per Shelton, l’azzurro si complica la vita andando sotto 0-30. La rimonta non è facile, ma il numero venti del mondo lo aiuta con due errori gratuiti a fine game.

Si ripete la situazione sul 2-1, ma con esito diverso. Primo break a favore di Shelton, che strappa il servizio a zero con quattro errori di Sinner: uno smash e tre dritti. Dopo aver salvato palle break, il numero quattro del mondo prova anche a salvare set point: ne riesce con tre, ma alla fine il secondo canta l’inno statunitense.

Il terzo ricalca le orme della fine del secondo set. Shelton è in fiducia e soprattutto è carico. Si procura cinque palle break, aiutato da uno scarico Sinner. L’italiano riesce comunque a tenersi il servizio chiudendo un dritto spiazzante.

L’andamento del numero uno d’Italia sul servizio non è mai certo, con un totale di sei palle break concesse fino al 3-3. Sul 4-3, arrivano le prime palle break a favore di Sinner. La prima sfuma via con un errore grave dell’azzurro, che manda in rete un facile rovescio.

Nonostante ciò, è arrivato il tie-break nel terzo set. Si parte con il mini break a favore di Shelton con un passante mancato. Ne arriva un altro, ma Sinner recupera entrambi e conquista entrambi. Poi, al primo match point Shelton centra un'ottima risposta e si conquista la vittoria

C'è Korda

La sorpresa della giornata non è una sorpresa.

Fabian Marozsan, noto ai più per aver battuto Carlos Alcaraz a Roma, vince un grande match contro la testa di serie numero otto Casper Ruud. Vittoria per 7-6, 3-6, 6-4 che gli permette di accedere ai quarti di finale del torneo 1000, i primi della giovane carriera dell’ungherese.

Meno sorprendente è la vittoria di Sebastian Korda. Il tennista statunitense vince contro Francisco Cerundolo con il risultato di 7-5, 7-6. Sarà derby statunitense ai quarti, tra Korda e Shelton. A Hong Kong, Martina Trevisan non ha alcun problema all’esordio contro Cristina Bucsa: 7-5, 6-2 a suo favore in un’ora e mezza di gioco.

A Zhengzhou, invece, Elisabetta Cocciaretto si ritira prima del match contro Daria Kasatkina, che affronta al primo turno Babos.