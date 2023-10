Atp Shanghai - Alcaraz non brilla ma batte Evans. J.J. Wolf elimina Arnaldi

© Lintao Zhang/Getty Images

Matteo Arnaldi non è riuscito a replicare la prestazione messa a segno contro J.J. Wolf a Pechino e conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un evento Masters 1000. L’americano ha completato un’ottima rimonta e battuto il tennista italiano con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6( 4) a Shanghai.

Wolf si è procurato le prime occasioni in risposta nel quinto game, ma ha sbagliato due dritti consecutivi nel momento più importante. Nel gioco successivo, ancora il dritto ha tradito il 24enne e consegnato il break all’azzurro.

Grazie a una consistente prima, Arnaldi ha confermato il vantaggio prima di fermare nuovamente Wolf. La chiave del secondo set è tutta da ricercare nel sesto e nel settimo game: entrambi lunghi e lottati, entrambi collezionati dallo statunitense.

Wolf ha prima rispedito sei volte il messaggio al mittente e poi siglato il break decisivo alla sesta opportunità.

Atp Shanghai - Avanza Alcaraz. Eliminato Arnaldi

Arnaldi non ha mollato mentalmente ed è partito alla grande nel terzo parziale, quando Wolf ha spedito sotto rete il dritto.

La gioia è durata pochi istanti, perché l’americano ha recuperato terreno approfittando dell’errore in lunghezza di Arnaldi. Wolf ha gettato alle ortiche il match point offertogli dall'italiano sul 5-4 al termine di uno scambio dominato ma concluso con un brutto errore.

Come se non bastasse, Arnaldi ha annullato altri tre match point nel turno di battuta che gli ha consentito di agguantare il tie-break. L'equilibrio si è interrotto sul 5-4: Wolf ha vinto un eccezionale punto e scritto la parola fine.

L’impressione è che Carlos Alcaraz stia ancora cercando la sua migliore forma nel corso della tournée asiatica. Lo spagnolo ha sconfitto Daniel Evans con il punteggio di 7-6( 1) , 6-4, ma non ha del tutto convinto.

Avvio complicatissimo reso ancora più arduo dal maldestro quarto game: Alcaraz ha perso a zero il servizio commettendo tre gratuiti, due con il dritto. Il britannico si è salvato in un interminabile quinto gioco, durato 19 minuti, cancellando ben sei palle break: il fenomeno di Murcia non ha trovato il giusto ritmo in risposta.

Al decimo tentativo, sotto 2-4, Alcaraz ha rialzato la testa. Nel tie-break, un magnifico passante ha reso in discesa la strada dello spagnolo, che ha chiuso con un netto 7-1. Anche nel secondo parziale, Alcaraz è stato costretto a rincorrere Evans; il contro break è arrivato senza affanni nel quarto game.

Il britannico non ha sfruttato quattro chance e si è arreso sul 4-5, quando Alcaraz ha sfoderato una risposta vincente di rovescio sul match point. Il rivale dell’attuale numero due del mondo porta il nome e il cognome di Grigor Dimitrov.

Il bulgaro ha portato a casa uno dei match più interessanti di giornata e liquidato in due set Karen Khachanov. Una prestazione pressoché perfetta ha permesso ad Andrey Rublev di travolgere il malcapitato Adrian Mannarino e approdare agli ottavi di finale a Shanghai.

Il russo ha rifilato un sonoro 6-3, 6-0 al francese in poco più di un’ora di gioco. Il prossimo avversario di Rublev sarà Tommy Paul. L’americano ha vinto la battaglia al terzo set con Arthur Fils. Dopo mesi complicati, ritrova il sorriso Diego Schwartzman.

El Peque è tornato a battere un top 10 - l’ultima volta era accaduto a Barcellona nel 2022 contro Felix Auger-Aliassime - superando nel parziale decisivo Taylor Fritz.