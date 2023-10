Atp Shanghai - Day 7: grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton

© Hu Chengwei/Getty Images

Nel day 7 di Shanghai, i protagonisti della parte bassa del tabellone tornano in campo per disputare gli ottavi di finale. Una parte priva di diverse teste di serie: dopo Jannik Sinner, a guidare questo lato del tabellone c’è Casper Ruud, ora numero nove del mondo.

Si parte alle ore 12:30 locali, ore 06:30 italiane circa, con il primo match sul campo principale dell’impianto del Masters 1000 cinese. Primo match è quello tra la testa di serie numero otto del tabellone, Casper Ruud, e la sorpresa di questa stagione Fabian Marozsán, tennista ungherese in grado di battere l’allora numero uno Carlos Alcaraz agli Internazionali d’Italia.

A seguire, due giocatori che guardano la top 20 dopo questo torneo 1000: Francisco Cerundolo affronta Sebastian Korda, tornato dopo i problemi fisici e dopo essere stato ‘giustiziere’ di Daniil Medvedev.

C'è Sinner contro Shelton

L’ottavo di finale più atteso è quello della sessione serale.

Non prima delle 18:30 ore locali, ore 12:30 italiane, il numero uno d’Italia Jannik Sinner attende Ben Shelton, uno dei protagonisti di questo 2023. Il semifinalista di questa ultima edizione di Wimbledon affronta per la prima volta in carriera il semifinalista degli Us Open, entrambi sconfitti da Novak Djokovic.

L’azzurro è già certo della sua qualificazione per le Atp Finals di Torino, così come il giovanissimo talento statunitense è già certo di poter giocare le Next Gen Atp Finals, torneo che il suo avversario ha vinto a 19 anni.

Il programma si chiude con il compagno di doppio di Jannik Sinner in quel di Shanghai: il giocatore di casa Zhang Zhizhen affronta Hubert Hurkacz per conquistare i quarti di finale del torneo cinese. Sul campo due, invece, in campo il torneo di doppio.

Nel day 7, tornano in campo anche alcuni singolaristi, impegnati sul doppio fronte: Stefanos Tsitsipas, Alex De Minaur e Cameron Norrie sono i principali nomi che si sono iscritti in entrambe le sezioni.