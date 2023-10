Atp Shanghai - Day 6: torna in campo Carlos Alcaraz. Ci sono Sonego e Arnaldi

© Hu Chengwei/Getty Images

Nel day 6 di Shanghai si prova a dare un ordine a una programmazione che è stata sconvolta dalla pioggia sui campi laterali dell’impianto cinese. In campo la parte alta del tabellone del Masters 1000, con i giocatori impegnati con il rispettivo terzo turno.

Il programma sul campo centrale viene aperto, a partire dalle ore 12:30 locali, ore 6:30 italiane, con la sfida tra due semifinalista Slam, ovvero Grigor Dimitrov contro Karen Khachanov. Non prima delle 13:30 ore cinesi, sempre sul centrale, Taylor Fritz attenderà Diego Schwartzman per la sfida di terzo turno: in palio non solo i quarti di finale, ma anche i punti necessari per centrare la qualificazione alle Finals di Torino.

Non prima delle 18:30 ore locali, in campo l’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che sfiderà il britannico Daniel Evans. Chiude il programma sul campo principale il numero quattro del seeding, Stefanos Tsitsipas, altro giocatore che vuole tornare a Torino, che sfiderà il francese Ugo Humbert.

Sul campo 2 Sonego e Arnaldi

Sul secondo campo dell’impianto di Shanghai, il programma viene aperto, a partire dalle ore 12:30 locali, ore 6:30 italiane, con la sfida tra Tommy Paul e Arthur Fils, uno di quei giocatori che invece dovrebbe giocare, a fine stagione, le Next Gen Atp Finals: torneo che non si terrà più in quel di Milano.

Segue un altro francese in campo: Adrian Mannarino attende Andrey Rublev, uno dei tennisti che è iscritto alla corsa alle Finals di Torino. Terzo match sul campo 2, il primo italiano della giornata. Lorenzo Sonego ritrova Nicolas Jarry: i due si sfidano nuovamente dopo il grande match giocato a Bologna, nella fase a gironi della Coppa Davis, vinto proprio dal tennista torinese.

Il programma su questo campo viene chiesto dal terzo italiano ancora in lotta per gli ottavi di finale. A seguire, Matteo Arnaldi, altro traghettatore di Bologna, attende JJ Wolf per il suo terzo turno al Masters 1000 di Shanghai.