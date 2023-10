Atp Shanghai - Day 5: Jannik Sinner sfida Baez. Sonego, terzo set contro Tiafoe

© Hu Chengwei/Getty Images

La pioggia non ha dato tregua ai giocatori e agli organizzatori del Masters 1000 di Shanghai. Numerose partite in programma oggi sono state rinviate a domani e l’order of play del Day 5 offrirà agli appassionati di tennis la possibilità di seguire un discreto numero di match.

Ad aprire i giochi sullo Stadium Court sarà Casper Ruud: il norvegese troverà dall’altra parte della rete Christopher Eubanks. Subito dopo l’incontro tra la testa di serie numero otto e l’americano, scenderà in campo Daniil Medvedev.

Il russo sarà impegnato in uno degli incontri più interessanti della giornata, perché affronterà Sebastian Korda.

Atp Shanghai - Sinner a caccia degli ottavi: il programma completo

Il protagonista della sessione serale, che inizierà alle ore 12:30 italiane, porta il nome e il cognome di Jannik Sinner.

L’italiano ha staccato il pass per le ATP Finals di Torino grazie alla vittoria con Marcos Giron e sfiderà Sebastian Baez al terzo turno del Rolex Shanghai Masters. Per l’idolo di casa Zhizhen Zhang pronto il test con Brandon Nakashima.

Il terzo set della partita tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe si disputerà alle ore 06:30 italiane sullo Show Court 3. Lo stesso campo ospiterà successivamente i match di Grigor Dimitrov e Andrey Rublev. Il bulgaro se la vedrà con Aleksandar Vukic; il russo con Quentin Halys.

Ben Shelton e Roman Safiullin daranno spettacolo per provare a regalarsi uno splendido ottavo di finale con Sinner a Shanghai. J.J Wolf e Cameron Norrie termineranno il proprio incontro domani sul Grandstand 2. Daniel Evans proverà invece a raggiungere Carlos Alcaraz al terzo turno nella parte alta del tabellone principale.

Per conseguire l’obiettivo, il britannico dovrà battere la concorrenza di Mikhail Kukushkin. Hubert Hurkacz fronteggerà una delle sorprese del torneo, ovvero Yu Hsiou Hsu. Il 24enne, partito dalle qualificazioni, ha sconfitto nettamente Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo turno.

Chiudono il programma sul Grandstand 2 Marton Fucsovics e Francisco Cerundolo.

L'order of play del Day 5