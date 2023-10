Adriano Panatta predica calma: "Troppe aspettative su Jannik Sinner"

© Emmanuel Wong/Getty Images

Grazie al torneo vinto a Pechino, in cui ha battuto le prime due teste di serie dell'evento cinese(Carlos Alcaraz in semifinale e Daniil Medvedev in finale,ndr.) , Jannik Sinner si è assicurato il proprio best ranking alla posizione numero 4 del mondo.

Il traguardo raggiunto a Pechino ha permesso all'altoatesino di eguagliare il record stabilito dall’ex tennista italiano Adriano Panatta nel 1976.

Panatta predica calma: "Troppe aspettative su Jannik Sinner"

Proprio pensando agli ultimi risultati conseguiti da Sinner e alle aspettative createsi intorno alle sue prestazioni, il vincitore del Roland Garros 1976 ha espresso alcuni pensieri davvero interessanti sulla pressione che grava sulle sue spalle.

Una pressione generata sia dall'attenzione che gli riservano i media che dai messaggi ricevuti sui social network dai suoi sostenitori. ”Sono sicuro che vincerà un torneo del Grande Slam, forse due. Cosa dire ancora? Si può fare santo o dichiarare festa nazionale quando vince uno Slam.

È una persona straordinaria. Si dedica anima e corpo al tennis, arriverà primo probabilmente però troppe aspettative”. Così l’ex tennista Adriano Panatta a margine della conferenza stampa per la presentazione della prima edizione di ‘Un campione in famiglia’ a Generali Italia e nelle parole raccolte dal portale sport.virgilio.it.

“Ai miei tempi non c’erano i social, c’era un canale televisivo. Stiamo parlando della preistoria. Avevamo una stampa diversa da quella di oggi, molto più critica. Sinner deve fare i conti anche con questa cosa, ma per quello che ho visto per lui non è un problema, gli scivola addosso”.

Sinner questa settimana nel Masters 1000 di Shanghai cercherà la qualificazione per le Finals di fine anno a Torino ; al Torneo dei Maestri sono già presenti Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

L'italiano ha disputato le Finals nel 2021, ma solo come riserva. A lasciargli il posto è stato uno sfortunato Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi nel corso del primo match con Alexander Zverev a a causa di un infortunio agli addominali.