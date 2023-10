Entry list Parigi Bercy - Carlos Alcaraz contende a Novak Djokovic il titolo

© Matthew Stockman/Getty Images

La stagione ha riservato fin qui grandi emozioni. Dal record storico di Novak Djokovic, che ha prima agganciato, poi superato Rafael Nadal nel computo degli Slam, fino ad arrivare a 24. Il primo Wimbledon conquistato da Carlos Alcaraz, strappato dalle mani proprio del serbo.

Anche la categoria Masters 1000 ha riservato però grandi sorprese. La prima volta di Andrey Rublev e Jannik Sinner, rispettivamente a Monte-Carlo e Toronto. Due tennisti che già avevano flirtato con il primo successo in questa categoria.

Poi la conferma di Alcaraz e Daniil Medvedev, che si sono divisi, i restanti titoli, eccetto Cincinnati, appannaggio di Nole. La fine della stagione si avvicina e, con essa, l'arrivo del tour indoor sui campi duri. Parigi-Bercy sarà l'ultima tappa del tour Masters 1000, l’unico ad essere giocato sul cemento al chiuso e darà in dote gli ultimi punti utili per coloro che vorranno qualificarsi alle Atp Finals di Torino.

Il torneo parigino, che inizierà il 7 novembre, lo scorso anno incoronò per la prima volta Holger Rune.

Tutti presenti per l'ultimo 1000 dell'anno

Nelle scorse ore è stata resa nota l’Entry List, che non ha riservato nessuna sorpresa rispetto alle previsioni iniziali.

Tornerà, dopo un’assenza di quasi due mesi, se si esclude la brevissima parentesi in Coppa Davis, Djokovic, che vorrà mantenere la corona di numero uno al mondo dalle grinfie di Alcaraz. Il fuoriclasse balcanico ha vinto per ben 6 volte questo titolo e si presenterà ai nastri di partenza come il favorito.

Alle sue spalle però lo spagnolo, Medvedev (già campione nel 2020), Sinner, Rune (campione in carica), Stefanos Tsitsipas, Rublev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alexander Zverev. Top 10 completa quindi. Tutti presenti.

Anche Karen Khachanov, vincitore nel 2018, ed Andy Murray nel 2016. Presenti anche gli altri azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Lorenzo Sonego dovrà probabilmente conquistarsi un posto nel tabellone principale passando dalle qualificazioni.

Matteo Berrettini, che farà il suo rientro ufficiale nel circuito a metà ottobre nell' Atp 250 di Stoccolma, al momento assente.