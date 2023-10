Atp Shanghai - Day 4: Jannik Sinner a caccia delle Finals. Esordio per Carlos Alcaraz

© Hu Chengwei/Getty Images

Il day 4 del torneo 1000 di Shanghai vede in campo i tennisti della parte alta del tabellone per giocare il secondo turno. Con due eccezioni: Sinner e Medvedev fanno parte della parte bassa, ma giocando la finale di Pechino hanno rimandato i loro esordi.

Ritornano in campo, dunque, alcuni protagonisti già presenti mentre fanno il loro esordio sui campi di Shanghai, non utilizzati dal 2019 dopo lo scoppio della pandemia Covid, le teste di torneo di questa manifestazione.

Si parte alle 12:30 con la testa di serie numero quattro Stefanos Tsitsipas: il greco, non al meglio della condizione fisica, cerca punti importanti in vista dell'appuntamento di Torino, iniziando con il test Rinky Hijikata, giocatore proveniente dalle qualificazioni.

A seguire, il finalista dell’Atp 500 di Pechino Daniil Medvedev, arrivato pochissimi giorni fa a Shanghai, sfida Cristian Garin per conquistare il terzo turno del torneo ‘1000’ cinese. Nella sessione serale, a partire dalle 18:30, scende in campo la prima testa di serie e il due volte campione Slam Carlos Alcaraz: all’esordio c’è il francese Gregoire Barrere.

Chiude il programma del campo centrale la sfida tra Taylor Fritz, giocatore ancora in lotta per un posto alle Atp Finals, e Yosuke Watanuki, giocatore giapponese.

Gli italiani in campo

Anche sullo Show Court 3 si parte alle 12:30, con la sfida tra il terzo statunitense del ranking, Tommy Paul, contro l’austriaco Sebastian Ofner.

A seguire, il secondo statunitense Frances Tiafoe attende l’azzurro Lorenzo Sonego, in una sfida che è stata già spettacolare in quel di Malaga in Coppa Davis lo scorso anno. Segue l’esordio del vincitore del torneo ‘500’ di Pechino, il numero uno d’Italia Jannik Sinner: affronterà Marcos Giron, per conquistare quei punti necessari per centrare la qualificazione matematica per le Atp Finals di Torino.

Chiude sul secondo campo la sfida tra Andrey Rublev e Quentin Hayls. Sonego e Sinner non sono gli unici tennisti italiani a scendere in campo: primo match sul campo 4, a partire dalle ore 12:30, c’è Matteo Arnaldi che sfida il tedesco Jan-Lennard Struff al secondo turno del torneo ‘1000’ di Shanghai.