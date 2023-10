Atp Shanghai - Scivolone Musetti: ko contro il numero 184 Hsu. Crolla Rune

© Emmanuel Wong/Getty Images

Una partita nata e finita storta. Lorenzo Musetti è, a sorpresa, uscito subito di scena a Shanghai. Sul Grandstand 2 l'azzurro testa di serie numero 17 si è fatto sorprendere dal 184esimo del mondo Yu Hsiou Hsu.

Il giocatore taiwanese ha preso le misure e approfittato del gioco troppo passivo dell'avversario per mettere subito la testa avanti nel risultato. Il nativo di Carrara non è riuscito a reagire immediatamente e il 24enne ha preso coraggio e tanta fiducia, portando addirittura a due i break di vantaggio prima di chiudere 6-3 il primo set.

Nel secondo la storia del match non è cambiata, con l'italiano che non ha saputo trovare le giuste contromisure per impensierire il rivale al servizio. Sotto 5-4, il giovane 21enne ha subìto il break decisivo arrendendosi.

Hsu decisamente dominante durante il confronto. A confermarlo in modo importante alcuni dati: ben 25 sono stati i vincenti messi a segno e solo 3 gli errori gratuiti. Per Musetti solo il 33% di punti con la seconda e solo il 65% con la prima (30/46).

Le difficoltà per Rune proseguono

I problemi alla schiena continuano a tormentare Holger Rune, che ha subìto un'altra battuta d'arresto all'esordio nel Master 1000 di Shanghai. Il danese, dopo un severo bagel rimediato da Brandon Nakashima nel primo set, è riuscito a ottenere appena due game nel secondo parziale.

Lo statunitense è così avanzato senza particolari problemi al terzo turno dopo la vittoria con lo spagnolo Zapata Miralles. Si complica ulteriormente la situazione del giovane 20enne, che ora rischia seriamente di perdere la top 8 nella Race Atp in ottica Finals di Torino.

Nella mattinata di venerdì il norvegese Casper Ruud si è guadagnato l'accesso al round successivo grazie a una convincente prestazione contro il giapponese Yoshihito Nishioka (7-5, 6-0 il punteggio finale).

Vittorie anche per l'argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Christopher Eubanks, mentre l'olandese Tallon Griekspoor si è ritirato nel corso del secondo set nel match col serbo Dusan Lajovic.