Atp Shanghai - Day 3: Lorenzo Musetti pronto all'esordio. In campo i primi big

Il talento di Carrara attenderà l’incontro tra Yannick Hanfmann e Christopher Eubanks prima di esordire contro il qualificato Yu Hsiou Hsu sul Grandstand 2. Torna a competere nel Tour ATP Ben Shelton dopo la semifinale raggiunta agli US Open e persa con Novak Djokovic .

Hubert Hurkacz e Sebastian Korda se la vedranno rispettivamente con Thanasi Kokkinakis , giustiziere di Fabio Fognini , e la wild card Yunchaokete Bu . L’unico italiano in campo nel Day 3 del penultimo 1000 della stagione porta il nome e il cognome di Lorenzo Musetti .

Impossibile dimenticare il successo ottenuto dall’ungherese ai danni di Carlos Alcaraz agli Internazionali BNL d’Italia. A seguire la partita tra Felix Auger-Aliassime e Marton Fucsovics . Il canadese non ha ancora trovato la sua migliore forma e sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

Rune avrà un impegno tutt’altro che semplice al Rolex Shanghai Masters, perché sfiderà Brandon Nakashima . Due i match previsti per la sessione serale; sessione che inizierà alle 12:30. Tomas Martin Etcheverry , testa di serie numero 28, giocherà contro il tennista di casa Zhizhen Zhang ; mentre Zverev cercherà di superare l’esame Roman Safiullin .

A seguire ci sarà l’esordio di Holger Rune, alla disperata ricerca di punti per perseguire l’obiettivo ATP Finals. Il danese è ottavo nella Race, ma questa settimana si rivedrà Taylor Fritz : l’americano è a soli 270 punti da lui.

Entrano in gioco i primi big nel Day 3 del Masters 1000 di Shanghai. Sullo Stadium Court scenderanno infatti in campo Casper Ruud , Holger Rune e Alexander Zverev . Il norvegese aprirà il programma alle ore 06:30 italiane e affronterà Yoshihito Nishioka .

