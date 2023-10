Atp Shanghai - Bilancio positivo per l'Italia: Sonego convince, Arnaldi rimonta

© Emmanuel Wong/Getty Images

Prima vittoria in Cina, dopo l'eliminazione al debutto in quel di Pechino. Lorenzo Sonego si è subito riscattato e ha conquistato il passaggio al secondo turno nel Master 1000 di Shanghai. Una vittoria convincente per il tennista azzurro contro l'australiano Philip Sekulic, battuto recentemente da Lorenzo Musetti a Chengdu.

Il torinese ha difeso molto bene i suoi turni di servizio, riuscendo a ottenere il break decisivo nel sesto gioco (6-3). Nel secondo parziale il match è diventato più combattuto, con entrambi che hanno concesso diverse chances di break.

Il giocatore 28enne ha saputo sfruttare le opportunità a differenza del suo avversario: l'ex numero 21 del mondo ha strappato per due volte la battuta a Sekulic, chiudendo la pratica col punteggio di 6-2. Al prossimo round Sonego sfiderà l'ostico statunitense Frances Tiafoe.

Un buonissimo esordio anche per Matteo Arnaldi, che in rimonta si è liberato di Alexei Popyrin. L'australiano è partito meglio e, grazie a un break conquistato nel terzo gioco, si è aggiudicato il primo set per 6-4.

Sempre in difficoltà, il sanremese ha sofferto ed è finito sotto di un break (3-2) anche nel secondo. Da quel momento una sorta di svolta: il 22enne ha cambiato improvvisamente marcia e con un parziale di 4-0 ha pareggiato i conti e allungato la partita.

Il nuovo numero 42 del mondo ha trasformato due palle break e si è portato 5-1 nel set decisivo, prima di subire la rimonta di Popyrin. Sul 5-4 Arnaldi ha retto la pressione e ha servito con successo per il match (6-4).

Napolitano sconfitto

Nel main draw grazie anche a un colpo di fortuna (ecco cosa è accaduto), Stefano Napolitano si è arreso al kazako Beibit Zhukayev in due set. Nonostante qualche difficoltà riscontrata durante la sfida, i due tennisti sono riusciti a raggiungere quota 5 in entrambi i parziali senza concedere break.

Nelle fasi cruciali il numero 302 al mondo ha giocato meglio i punti importanti, sfruttando le palle break concesse dall'italiano. Con un doppio 7-5, Napolitano ha ceduto e mancato la ghiotta occasione di accedere al secondo turno di un Master 1000.