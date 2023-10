Atp Shanghai, Day 2 - Da Lorenzo Sonego a Matteo Arnaldi: in campo tre italiani

Paolo Bertolucci non ci sta: "Quando smetteremo di criticare i nostri tennisti... "

L'ultimo 1000 del Tour WTA non è ancora finito per il tennis italiano. Jasmine Paolini proverà infatti ad ottenere il successo più importante della sua carriera contro Aryna Sabalenka.

Sullo Show Court 3 il programma sarà aperto con la sfida tra il russo Alexander Shevchenko e il qualificato di Taipei Chun-Hsin Tseng; successivamente scenderanno in campo il serbo Laslo Djere e il qualificato australiano Rinky Hijikata (il vincente affronterà la testa di serie numero 4 il greco Stefanos Tsitsipas, ndr) .

Sullo Stadium Court il secondo match di giornata sarà tra il talentuoso francese Arthur Fils che, dopo la breve esperienza nella Laver Cup, affronterà il russo Pavel Kotov; a seguire in sessione serale (18:30 cinesi e 12:30 italiane) ci sarà il match tra El Peque (una delle wild card del torneo, ndr.) Diego Schwartzmann e il giovane francese Luca Van Assche; ed in conclusione l'incontro tra Yosuke Watanuki e la giovane wild card locale Juncheng Shang.

Infine, sul Court 4, nel secondo match di giornata il gicoatore di Biella Stefano Napolitano sfiderà il qualificato kazako Beibit Zhukayev per accedere alla sfida contro il russo Karen Khachanov testa di serie numero 13 del seeding.

Sullo Show Court 3, come terzo match di giornata, sarà impegnato il ligure Matteo Arnaldi contro l’australiano Alexei Popyrin e il vincente affronterà il tedesco Jan- Lennard Struff (testa di serie numero 21, ndr.).

Domani sarà la seconda giornata di torneo a Shanghai (Cina) per quanto riguarda il Masters 1000 cinese e saranno impegnati diversi italiani. Aprirà il programma sullo Stadium Court alle ore 12:30 locali e 6:30 italiane il torinese Lorenzo Sonego che affronterà il qualificato australiano Philip Sekulic con in palio il secondo turno contro la testa di serie numero 10 Frances Tiafoe .

