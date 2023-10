Atp Pechino - Ecco quando si gioca Sinner-Medvedev: data e orario della finale

© Yanshan Zhang/Getty Images

Si disputerà domani l’ultimo atto del torneo ATP 500 di Pechino. Saranno Daniil Medvedev e Jannik Sinner i protagonisti della finale del China Open. Il russo ha superato senza grossi patemi Alexander Zverev e ha affermato con forza il suo dominio sul cemento.

Nessuno ha fatto meglio di lui su questa superficie nel 2023 e il bottino è salito a quota 42 successi. L’altoatesino, da parte, sua, ha fatto la storia del tennis italiano e, dal prossimo lunedì, eguaglierà il record di Adriano Panatta grazie al nuovo best ranking che lo porterà per la prima volta alla quarta posizione.

Sinner è inoltre diventato il primo tennista in grado di battere Carlos Alcaraz in quattro occasioni nel circuito maggiore.

Atp Pechino - Ecco quando si giocherà la finale tra Sinner e Medvedev

Per conquistare il nono titolo in carriera, Sinner dovrà sfatare un vero e proprio tabù: Medvedev lo ha infatti sconfitto sei volte su sei perdendo solo tre set.

L’ultimo scontro diretto si è giocato al Masters 1000 di Miami, quando il russo si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-3 in finale. Il match tra Sinner e Medvedev, in programma sul Diamond Stadium, inizierà alle ore 13:30 italiane e sarà trasmesso in diretta su Super Tennis.

Oltre alla finale di singolare maschile, si giocheranno anche quattro ottavi del WTA 1000 di Pechino. Le prime a scendere in campo saranno Jessica Pegula e Jelena Ostapenko alle 06:00. Gli altri tre incontri femminili andranno invece in scena sul Lotus Court.

Non prima delle 08:00 toccherà a Ludmilla Samsonova, capace di battere in due set Petra Kvitova, e Marta Kostyuk. Occhi puntati successivamente sull’ex numero uno del mondo Iga Swiatek. La polacca è partita nel migliore dei modi e proverà ad aggiudicarsi anche il derby con Magda Linette.

A chiudere il programma ci penserà Elena Rybakina. La kazaka sembra aver trovato un nuovo equilibrio e sta cercando di lasciarsi alle spalle i continui problemi fisici. Rybakina sfiderà la giovane stella del Tour WTA, ovvero la 16enne Mirra Andreeva.

Domani inizierà anche il Masters 1000 di Shanghai. Impegnati nei rispettivi match di primo turno Fabio Fognini e Andy Murray. Il ligure troverà dall'altra parte della rete Thanasi Kokkinakis intorno alle ore 08:30 italiane.

L'ex numero uno del mondo se la vedrà con Roman Safiullin.