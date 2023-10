Atp Pechino - Ecco quando si gioca Sinner-Alcaraz: data e orario della semifinale

© Fred Lee/Getty Images

Le semifinali del torneo ATP 500 di Pechino vedranno come protagonisti da una parte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e dall’altra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Non saranno le partite di singolare maschile, però, ad aprire il programma sul Diamond Stadium.

Spazio al WTA 1000 di Pechino e alla nuova numero uno del circuito Aryna Sabalenka. La bielorussa scenderà in campo alle ore 06:30 italiane e affronterà Katie Boulter per un posto agli ottavi di finale contro Jasmine Paolini.

Dopo la regina del Tour, toccherà alla vincitrice dell’ultima edizione degli US Open. Coco Gauff se la vedrà con Petra Martic in un match molto interessante. Non prima delle 10:30 sarà il turno di Medvedev e Zverev.

Sedici i precedenti tra i due: nove quelli vinti dal russo, sette quelli portati a casa dal tedesco. Zverev si è aggiudicato l’incontro andato in scena al Masters 1000 di Cincinnati poche settimane fa.

Atp Pechino - Ecco quando si disputerà il match tra Sinner e Alcaraz

Alle 13:30 ad illuminare la sessione serale ci penseranno Alcaraz e Sinner.

Da valutare le condizioni dell’altoatesino, in difficoltà dal punto di vista fisica anche contro Grigor Dimitrov. Si tratta del settimo capitolo della loro rivalità e il computo degli scontri diretti è in perfetta parità: 3-3.

L’italiano e lo spagnolo si sono affrontati due volte quest’anno: Alcaraz ha trionfato a Indian Wells, Sinner a Miami. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Super Tennis. Chiuderanno il sipario sul Diamond Maria Sakkari e Linda Fruhvirtova.

Anche sul campo Lotus il programma inizierà alle 06:30: Jessica Pegula giocherà contro Anna Blinkova; a seguire Daria Kastkina e Xinyu Wang. Alle 10:30 in scena Iga Swiatek, che andrà a caccia degli ottavi contro Varvara Gracheva.

Elena Rybakina proverà infine a dare continuità all’ottimo avvio nel match con Tatjana Maria. Il campo Moon ospiterà le partite di Caroline Garcia e Ons Jabeur. La francese proverà a battere la concorrenza di Yulia Putintseva; la tunisina quella di Marta Kostyuk.