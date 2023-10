Atp Pechino - Jannik Sinner soffre ma batte Dimitrov: sarà super sfida con Alcaraz

© Fred Lee/Getty Images

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz daranno vita al settimo capitolo della loro entusiasmate rivalità al torneo ATP 500 di Pechino. Entrambi non hanno deluso le aspettative ai quarti di finale e sono riusciti a battere Grigor Dimitrov e Casper Ruud.

L’altoatesino ha gestito nel migliore dei modi le difficoltà fisiche riscontrate da quando è arrivato in Cina. L’azzurro ha infatti dovuto fare i conti con l’influenza e convivere con questo problema sia contro Daniel Evans che Yoshihito Nishioka.

Nel primo caso, è stato bravo a non uscire dalla partita e portare a casa un vitale terzo set; mentre con il giapponese ha dominato gli scambi senza grandi patemi. Sinner ha risposto presente anche all’esame Dimitrov mostrando tutti i progressi compiuti con il servizio, colpo che lo ha tirato fuori dai guai nei momenti chiave, e ha conquistato le semifinali registrando un significativo 6-4, 3-6, 6-2.

L’italiano ha voluto a tutti i costi lasciare il segno nel game inaugurale in risposta e, alla quarta chance, ha costretto il bulgaro a tentare una complicata volèe. L’occasione di contro break per Dimitrov è arrivata sul 2-1, ma Sinner ha rispedito il messaggio al mettente rimontando da 15-40.

Il 22enne di San Candido ha continuato a spingere con il servizio - collezionando importanti punti anche con la seconda - e raccolto i frutti del duro lavoro fino al 6-4.

Atp Pechino - Sinner soffre ma vince: sfiderà Alcaraz in semifinale

Dimitrov si è salvato nel quinto e nel settimo game della seconda frazione di gioco, cancellando in tutto sei palle break, e ha approfittato del calo di rendimento di Sinner.

L’italiano si è giocato male le sue possibilità, sbagliando un passante di rovescio decisamente alla sua portata, e ha perso il servizio lasciando campo al dritto del rivale. Dimitrov ha avvertito la pressione e concesso altre due palle break a Sinner quando ha servito per il set; l’altoatesino ha sprecato anche quelle andando fuori giri con il dritto.

La reazione in apertura di terzo set è stata però spietata nonostante le circostanze negative: l’azzurro ha infatti vomitato in campo durante la pausa. Sinner ha finalmente capitalizzato le sue occasioni caricando un rovescio trasformatosi in un necessario vincente.

Costretto a prendersi tutto il tempo a disposizione tra uno scambio e l’altro, Sinner non ha mollato e ha allontanato i pericoli nel settimo game. Scoraggiato dai precedenti, Dimitrov ha alzato bandiera bianca raccogliendo solo due giochi.

L’inizio di partita si è rivelato molto complicato per Alcaraz. Basti pensare che il primo game è durato ben quindici minuti e ha visto Ruud annullare cinque palle break sfruttando i numerosi errori con il dritto compiuti dallo spagnolo.

Il norvegese è passato in vantaggio nel gioco successivo: il dritto ha ancora una volta tradito Alcaraz da 30-30. L’inerzia del match è passata dalla parte dell’ex numero uno del mondo sull’1-3, quando ha strappato in due occasioni consecutive la battuta a Ruud e ristabilito le gerarchie.

Archiviato il primo set, Alcaraz ha giocato con maggiore tranquillità affidandosi alle sue solite accelerazioni. Due irreali passanti gli hanno permesso di fermare Ruud nel terzo game e acquisire ulteriore fiducia. Alcaraz ha ottenuto il doppio vantaggio e chiuso ogni discorso con un severo 6-4, 6-2.

Sarà Alexander Zverev ad affrontare in semifinale Daniil Medvedev. Il tedesco deve risolvere un unico problema questa settimana, ovvero il rapporto non idilliaco con i tie-break. Zverev è stato costretto a giocare sempre giocare il terzo set a Pechino a causa dei tre tie-break persi con Diego Schwartzman, Alejandro Davidovich Fokina e Nicolas Jarry.

Con il cileno, però, ha dominato il primo e il terzo parziale. Coco Gauff ha celebrato il ritorno in campo dopo la vittoria agli US Open con un importante successo ai danni di Ekaterina Alexandrova. L’americana si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-3.

Ottimo l’esordio nell’ultimo 1000 dell’anno per Elena Rybakina, Ons Jabeur e Caroline Garcia. Subito fuori Petra Kvitova, eliminata da Liudmila Samsonova.