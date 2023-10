Atp Shanghai - Da Musetti e Sonego a Fognini: il tabellone degli italiani

© Giuseppe Bellini/Getty Images

Sono cinque i tennisti italiani già presenti nel main draw del Masters 1000 di Shanghai. Si tratta di Jannik Sinner( il possibile cammino dell’altoatesino) , Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, in campo grazie a una wild card.

Sonego e Arnaldi popoleranno la parte alta del tabellone. Il primo affronterà all’esordio uno dei giocatori provenienti dalle qualificazioni con l’obiettivo di regalarsi una sfida davvero interessante con la testa di serie numero 10 Frances Tiafoe.

Nel caso in cui riuscisse ad agguantare il terzo turno, potrebbe poi esserci il rematch dell’incredibile partita andata in scena in Coppa Davis contro Nicolas Jarry. Impossibile dimenticare i quattro match point annullati da Sonego che hanno permesso agli azzurri di rialzare la testa nel Gruppo A.

Atp Shanghai - Il possibile cammino dei tennisti italiani

Arnaldi, invece, troverà dall’altra parte della rete Alexei Popyrin ed è stato sorteggiato nella stessa porzione di tabellone di Jan-Lennard Struff, che sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio all’anca.

Le maggiore insidie sulla strada del tennista di Sanremo dovrebbero poi essere Cameron Norrie e Stefanos Tsitsipas. Non è andata benissimo nemmeno a Fognini. Il ligure dovrà innanzitutto battere la concorrenza di Thanasi Kokkinakis e conosce già il nome del tennista che incontrerebbe se superasse l’australiano, ovvero Hubert Hurkacz.

Il sogno di tutti gli appassionati italiani è quello di assistere a un terzo turno tra Fognini e Musetti. Il talento di Carrara potrà beneficare del bye in quanto testa di serie numero 17 e dovrebbe giocare contro Max Purcell il suo primo match a Shanghai.

Nello stesso ottavi di Musetti figura Holger Rune, alla disperata ricerca di punti per conseguire l’obiettivo ATP Finals. Il danese è ancora alla prese con i problemi alla schiena e a Pechino si è fermato agli ottavi con Grigor Dimitrov.