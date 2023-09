Us Open, non accadeva dai tempi dei Big Three: il dato di questa edizione

© Matthew Stockman/Getty Images

Manca davvero poco alle semifinali dell’edizione 2023 degli Us Open. Tra poco andrà in scena il match tra Novak Djokovic e la sorpresa del torneo, Ben Shelton, che ha fatto fuori contro pronostico l’ex campione a New York Dominic Thiem e i connazionali Tommy Paul e Frances Tiafoe.

L’altra semifinale vedrà la sfida tra Carlos Alcaraz, campione in carica del torneo e Daniil Medvedev, che promette tanto spettacolo ed equilibrio. Tra le due, quella tra il 23 volte campione slam e il giovane statunitense, che può vantare come miglior risultato un quarto agli Australian Open, è sicuramente il duello sulla carta meno equilibrato, ma che non va dato assolutamente per scontato.

Il numero uno al mondo, dopo aver perso in finale a Wimbledon contro l'enfant prodige spagnolo, ha voglia di riscatto e di incrementare la sua già straordinaria bacheca aggiungendo il 24esimo sigillo. Per i bookmakers la finale più probabile è proprio quella tra i primi due del mondo, che si affronterebbero per la terza volta di fila, dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, chi sono i due tennisti al momento più forti e completi del circuito.

Questa edizione a Flushing Meadows pur avendo regalato diverse sorprese, così come 12 anni fa, ha portato le prime tre teste di serie a questo punto del torneo, con unico ‘intruso’ proprio Shelton, che milita al 47esimo posto del ranking.

Nel 2011, nemmeno a dirlo, a contendersi il titolo finale furono Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, che si contendevano, come hanno fatto per tanti anni, i titoli più importanti del circuito. A vincerlo quell’anno fu il 36enne serbo, che conquistò il suo primo titolo Us Open.

Un dato che di certo farà ben sperare il tennista balcanico.