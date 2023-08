Atp Toronto - Day 7: Sinner-De Minaur, ecco l'orario della finale. 'Caos' a Montreal

Dal 'sasso, carta, forbici' di inizio settimana a una prestigiosa finale per diventare il prossimo campione della Rogers Cup in Canada. Chi l'avrebbe mai detto che Jannik Sinner e Alex De Minaur, iscritti insieme al torneo di doppio per prepararsi all'esordio in singolare, si sarebbero ritrovati uno di fronte all'altro domenica nell'atto conclusivo del torneo.

I due hanno la possibilità di vincere il primo titolo prestigioso della loro carriera a Toronto: per l'altoatesino è il terzo tentativo dopo le apparizioni nel 2021 e 2023 a Miami, mentre si tratta di una situazione inedita per l'australiano, che però sta convincendo tutti con il suo livello di tennis e si è meritato di arrivare fino in fondo anche con la vittoria su uno dei grandi favoriti come Daniil Medvedev.

A partire dalle ore 22 italiane avrà inizio lo spettacolo: questo l'orario ufficializzato dagli organizzatori con la pubblicazione dell'ultimo order of play della settimana. I precedenti fanno naturalmente sognare i tifosi azzurri, visto che l'atleta di San Candido non ha mai perso un confronto diretto contro il 24enne di Sydney.

4 affermazioni su 4 ottenute dal numero 8 al mondo (che potrà scalare fino al sesto posto nel ranking Atp in caso di trionfo): in particolare nella finale delle Next Gen nel 2019, ai quarti di Sofia nel 2020, nel 2022 in quel di Melbourne e Madrid.

Ecco il programma completo del Day 7 a Toronto.

Situazione inedita a Montreal

Nell'altra città canadese Jessica Pegula attende ancora di scoprire quale sarà la sua avversaria in finale nel Wta 1000 di Montreal.

La pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare a domenica anche la seconda semifinale tra Elena Rybakina (ormai abituata al rinvio del suo match al giorno seguente) e Ljudmila Samsonova. Alle 19:30 italiane le due andranno in campo per guadagnarsi l'opportunità di giocare intorno alle ore 23:30 con la statunitense per il prestigioso titolo.

Un caso davvero inedito per via del maltempo, che ha rovinato in diverse occasioni i piani. Ecco il programma completo del Day 7 a Montreal.Photo credit: Twitter Atp Tour.