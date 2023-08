Vedi Medvedev e poi...perdi: l'incredibile striscia del russo contro gli italiani

Daniil Medvedev è considerato da alcuni anni come uno dei tennisti più competitivi del circuito. Il suo fin qui unico slam, conquistato due anni fa agli Us Open, gli permise di raggiungere anche il primato nel ranking, davanti a tennisti come Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Il russo ha messo inoltre in bacheca anche 5 Masters 1000, di cui due conquistati in questa stagione (Miami e Roma). Il suo 2023 è stato fin ora secondo solo al serbo e Carlos Alcaraz. Oltre a due titoli 1000, Daniil ha vinto anche Doha Rotterdam e Dubai.

Deludente invece il suo percorso negli ultimi due slam, Roland Garros e WImbledon, dove si è fermato clamorosamente contro Seyboth Wild, a Parigi, e a Londra contro il futuro vincitore del torneo Alcaraz, in semifinale.

L’attuale numero tre del mondo è impegnato al National Bank Open di Toronto, titolo già vinto nel 2021. Nell’ultimo turno il nativo di Mosca si è sbarazzato del nostro Lorenzo Musetti con il risultato di 6-4 6-4, dando seguito ad una incredibile striscia di risultati positivi contro i tennisti italiani.

Medvedev bestia neri dei colori azzurri

Un dato che balza immediatamente agli occhi quando si dà uno sguardo ai precedenti contro i nostri Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e appunto Musetti, il cui unico incontro si è disputato ieri.

Contro l’altoatesino ci sono stati ben 6 precedenti. Il primo giocato a Marsiglia, quando il numero uno italiano aveva appena 19 anni. L’ultimo in ordine temporale giocato qualche mese fa in Florida, dove Daniil si impose in due set.

Contro Berrettini le cose non cambiano. 3 vittorie a 0 per l’ex campione a Flushing Meadows, di cui due in Australia, all’Atp Cup. Medvedev conduce 2-0 anche contro Sonego. Anche il tennista piemontese si è dovuto arrendere nei due precedenti ad Adelaide e Monte-Carlo, giocati entrambi in questa stagione.

Fognini è l’unico azzurro che può dire di aver battuto almeno una volta l’ex numero uno del mondo nel lontano 2018, a Cincinnati. Da allora ci sono state tra loro altre sfide, tutte appannaggio del russo