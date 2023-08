Atp Toronto - Berrettini vince all'esordio: sarà derby con Sinner. Bene Musetti

(Provided by Tennis World Italia)

Il tanto atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner diventerà finalmente realtà al National Bank Open. In una giornata condizionata dalla pioggia abbattutasi su Toronto in mattinata e dal conseguente ritardo su tutti i campi, il tennista romano ha vinto e convinto all’esordio.

Berrettini ha sconfitto Gregoire Barrere con il punteggio di 6-4, 6-3. L’italiano si è affidato a un solido servizio - ha perso solo due punti nel primo set - e ha variato con continuità in risposta utilizzando lo slice e il drop shot.

Berrettini ha acquisito fiducia grazie all’ottimo rendimento tenuto al servizio e trovato nel giro di pochi minuti le giuste contromisure per mettere pressione al francese. Il break è arrivato sull’1-1: Berrettini ha fatto sentire il peso del suo dritto e mandato fuori giri Barrere.

Il francese ha provato a fare qualcosa di diverso per recuperare terreno, ma l’azzurro non ha arretrato di un millimetro.

Atp Toronto - Berrettini, sarà derby con Sinner. Bene Musetti

Barrere ha tentato un colpo alla Berrettini per salvare il primo turno di battuta della seconda frazione di gioco: il dritto è terminato metri oltre la linea di fondo campo.

Tre gratuiti hanno improvvisamente rimesso in corsa Barrere, che si è arreso nuovamente nel quinto game. Berrettini ha alzato ulteriormente il livello, colpito due fantastici lob e chiuso con un eccezionale passante di dritto.

L’attuale numero 38 del mondo ha messo in cassaforte il risultato allontanando ogni pericolo a suon di servizi vincenti. Al secondo turno ci sarà quindi la super sfida con Sinner. I due non si sono mai affrontati in precedenza e sapranno intrattenere tutti gli appassionati di tennis italiani.

Esordio assoluto con vittoria per Lorenzo Musetti al National Bank Open. Il talento di Carrara ha superato nettamente Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-4, 6-1. Una vittoria che gli permette di ritoccare il bilancio dei match disputati negli eventi Masters 1000 nel 2023 e registrare un record di 6 successi e 5 sconfitte.

Musetti ha giocato una partita molto intelligente ed è stato bravo a gestire con autorevolezza gli unici due momenti complicati vissuti nel primo set. Dopo una serie di game interlocutori, l’azzurro ha recuperato due volte consecutive da 0-30 senza concedere occasioni al giapponese.

Nishioka ha forse accusato il colpo e azzardato un complicatissimo slice sul set point concesso al rivale nel decimo game; slice lungo che ha consegnato il parziale a Musetti. Nishioka ha continuato ad assumere un atteggiamene negativo in campo e ha perso i primi quattro game del secondo set cedendo la battuta a causa di un rovescio largo e un doppio fallo.

Musetti non ha riscontrato particolari problemi e ha chiuso comodamente sul 6–1. Parte bene anche la spedizione di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Montreal. L’italiana si è imposta con un significativo 7-6( 3) , 6-2 ai danni di una spenta Donna Vekic.

La croata è passata in vantaggio sfruttando il doppio fallo colpito da Paolini nel terzo game, ma ha subito l’immediato break compiendo un grave errore con il dritto. Paolini non si è lasciata condizionare dal set point non trasformato sul 5-4 e ha dominato il tie-break.

Il numero di errori gratuiti commessi da Vekic è aumentato con il passare dei minuti e Paolini ne ha approfittato senza esitare. Avanti di un break, la giocatrice toscana ha avuto la meglio in tutte e cinque le occasioni offerte al servizio e ha strappato nuovamente la battuta alla croata nel quinto game.Photo Credit: AFP