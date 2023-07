Casper Ruud accusa: "Ad Amburgo i peggiori campi in terra battuta del tour"

(Provided by Tennis World Italia)

Casper Ruud ha conquistato gli ottavi di finale ad Amburgo. Il norvegese ha superato con non poche difficoltà Sebastian Baez, che lo ha portato al terzo. Lo specialista della terra rossa se la vedrà al prossimo turno contro il cileno Christian Garin.Il match con l’argentino, pur essendo finito con un risultato a lui favorevole, non è stato privo di tensioni in campo.

Dopo i primi tre giochi, il numero quattro al mondo ha detto all'arbitro che questo campo sul quale si è esibito non è stato propriamente di suo gradimento. Secondo quanto riportato dal giornalista Josè Morgado, Ruud non ci sarebbe andato giù per il sottile "Il peggior campo in terra battuta sul quale ho giocato tutto l'anno nel tour", avrebbe accusato.

After the first three games, Casper Ruud tells the umpire that this Hamburg court is "the worst clay court he played all year on tour". — José Morgado (@josemorgado) July 26, 2023

In un'intervista concessa ai microfoni di Atp, poco prima della gara d'esordio, il 24enne ha dichiarato: "Sono seduto qui con 10 titoli e tutti 250, non direi che mi dà fastidio.

Ovviamente voglio provare anche a vincere un titolo più grande e importante, è una cosa che non nascondo".Su questo desiderio ha aggiunto e concluso: "Ecco perché stiamo lavorando sodo per arrivare alle finali e poi portarle a casa.

Sei ricordato di più se riesci a vincere gli atti conclusivi, non perdendoli. Spero sia solo una questione di tempo, continuerò a lavorare sodo", ha chiarito l’ex finalista al Roland Garros e Us Open. Il tennista scandinavo stranamente, come da lui ammesso non è mai andato oltre i titoli 250, pur andando a un passo da tornei prestigiosi, come gli slam a Parigi (due volte) e New York.

Il norvegese, sempre nelle zone alta del ranking Atp ad un passo dal diventare anche numero uno del mondo, è alla ricerca del primo titolo prestigioso della carriera. Riuscirà a centrarlo al termine di questa stagione? La prima occasione sarà proprio questa settimana in Germania.Photo Credit: Atp Tour