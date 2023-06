Tennis e non solo: Lorenzo Sonego pronto a lanciare la sua nuova canzone

Diverse volte si sono visti sportivi che, oltre a essere famosi nella loro disciplina, cercano di affermarsi anche in altri ambiti totalmente diversi. È il caso del tennista azzurro Lorenzo, che oltre alla passione per la racchetta coltiva quella per il

Fin qui, ha già realizzato e prodotto un paio di suoi inediti come “Un Solo Secondo” e “SWING”, riscuotendo anche grande successo superando il milione di stream su Spotify. Ed ecco che Lorenzo è ora pronto a lanciare un nuovo singolo - in collaborazione col suo amico AlterEdo (nome d’arte di Edoardo Pepe) - dal titolo “Cielo Aperto”, che uscirà venerdì 30 giugno a mezzanotte.

Ad annunciarlo è stato Sonego stesso tramite un post sul suo profilo Instagram.

La (breve) carriera musicale di Sonego

La passione irrefrenabile di Lorenzo Sonego per la musica gli ha permesso, tra il serio e il faceto, di avviare, parallelamente alla luminosa carriera da tennista, quella di cantante.

Sarà anche partito per gioco, fatto sta che il 28enne torinese sta dando seguito al tutto: dopo “Un Solo Secondo”, che ha totalizzato oltre un milione di stream su Spotify, e “SWING”, a breve uscirà il suo nuovo singolo “Cielo Aperto” .

Il brano si preannuncia come estremamente orecchiabile e che riflette lo spirito ottimista e avventuroso di Sonego. Il titolo, in particolare, si riferisce a quel cielo aperto che Sonego ama vedere quando gioca a tennis o viaggia per il mondo.

Un misto di passione e racconto della sua vita che Lorenzo Sonego ha potuto tramutare in canzoni grazie alla spinta del suo amico produttore musicale Edoardo Pepe, in arte AlterEdo. Quando quest’ultimo, nel 2021, propose all'amico Lorenzo di incidere e pubblicare una canzone, il tennista torinese accettò ben volentieri ma a una sola condizione: “Basta che sia reggaeton” .

Proprio su questi presupposti è nata “Un solo secondo”, poi lanciata in rete attraverso le piattaforme di streaming musicale nell'estate del 2021. Ancora attraverso AlterEdo, inoltre, si è venuti a conoscenza dell'esistenza di precedenti esperimenti destinati a rimanere privati: “Nutella”, “Quando vedo te”, “Freddie Mercurie” (sic), i quali chissà se, un giorno, diventeranno realtà. Photo Credits: ANSA