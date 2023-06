Venus Williams e il suo outfit mozzafiato per Wimbledon: l'abito total white

Manca ormai pochissimo al terzo grande slam dell’anno, dopo gli Australian Open e il Roland Garros. Parliamo di Wimbledon, il torneo più antico e prestigioso del mondo. L’open inglese si svolgerà dal 3 al 16 luglio sui prati di Londra.

In attesa di conoscere il tabellone maschile e femminile, sono state annunciate le prime wild card per i sorteggi del torneo principale. Per quanto riguarda il sorteggio femminile, gli occhi sono puntati sulla cinque volte vincitrice del Grande Slam Venus Williams: la 43enne torna a Londra dopo la sua ultima apparizione nel 2021.

L'altra tennista non britannica presente in questa lista è Elina Svitolina. Proprio in occasione dell’importantissimo ritorno sui prati dell’All England Club, la leggenda americana, sorella di Serena Williams, ha creato un outfit speciale in collaborazione con il suo marchio di abbigliamento sportivo EleVen by Venus e il marchio miliardario REVOLVE.

EleVen by Venus è una linea di abbigliamento e cura della pelle disegnata da Venus Williams: ora ha collaborato con REVOLVE per ottenere un outfit tutto bianco e lucido.

Venus Williams icona di stile

REVOLVE ha dichiarato in un post su Instagram: "È un amore-amore per EleVen by @venuswilliams x REVOLVE - Vestitevi per la vittoria dentro e fuori dal campo con una collezione in edizione limitata, ispirata al tennis e caratterizzata da modelli completamente bianchi che onorano il codice di abbigliamento dell'iconico torneo - usate il link nella nostra bio per acquistare la collezione @elevenbyvenus".

Per quanto riguarda il sorteggio maschile, c’è grande attesa per Novak Djokovic, che in caso di successo potrebbe agganciare Roger Federer in vetta al numero di trofei vinti qui a Londra, ben 8. Carlos Alcaraz, reduce dal successo al Queen’s, si è guadagnato nuovamente la prima posizione del ranking e proverà a mettere il bastone tra le ruote al serbo, che intanto rincorre il sogno Calendar Grande Slam, impresa a metà dell’opera, e sfiorata solo due anni fa, quando perse in finale a Flushing Meadows da Daniil Medvedev. Photo Credit: getty images