Atp Queen's - Maledizione De Minaur per Andy Murray, Zverev asfalta Thiem

Le fatiche dei Challenger degli ultimi giorni si sono fatte sentire tutte per 'Iron Man' Andy Murray. L'ex numero uno al mondo è arrivato scarico al match contro un ottimo Alex De Minaur e questi ha chiuso la pratica in poco tempo con un secco 6-3;6-1.

Andy è apparso davvero in difficoltà fisiche e avrà bisogno di recuperare in vista del suo torneo prediletto, l'amato Wimbledon. Si conferma 'bestia nera' Alex per il britannico, sconfitto in sei precedenti su altrettante sfide.

Giornata no per i campioni di Nottingham e dopo Andy Murray cade a che Katie Boulter, fidanzata proprio di De Minaur. Anche la bella bionda è apparsa stanca ed ha ceduto in due set lottati contro la cinese Zhu. Parlando di Top Ten bene gli americani Taylor Fritz e Frances Tiafoe, entrambi autori di prove convincenti e a proprio agio sull'erba.

Brutta sconfitta ma un momento difficile che continua per l'ex campione Slam Dominic Thiem. Non è certamente l'erba la superficie per l'austriaco per riprendersi ma l'austriaco è in grossa crisi e lo dimostra anche nel remake della finale US Open (dolce ricordo per lui) contro un Sascha Zverev apparso in ripresa.

Gran bella prova anche per Alexander Bublik, in una delle sue cosiddette giornate positive. Il tennista kazako abbatte senza problemi Borna Coric, rifilandogli un netto 6-3;6-1. Gara senza storia e Bublik al prossimo turno affronterà il vincente tra Struff e Safiullin.

Fatica ma avanza il polacco Hubert Hurkacz, vincitore in tre set contro il buon americano Eubanks. Bella prova del polacco che spreca nel secondo set e trova la capacità di reagire per breakkare e chiudere nel set decisivo.

Fatica anche Andrey Rublev, bravo comunque a chiudere contro il cinese Wu. Finisce anche qui in terzo set con Andrey che dopo due set lottati ha chiuso senza problemi nel terzo. Affronterà il tedesco Hanfmann agli Ottavi di finale (possibile sfida con Hurkacz ai Quarti).

Un tabellone ricco di teste di serie sia ad Halle che a Londra e c'è curiosita' per capire la condizione dei Big in vista di Wimbledon, atteso Slam sull'erba londinese Photo Credit: Getty Images