Federer in vantaggio su Djokovic: la curiosa statistica premia ancora lo svizzero

Le parole da domenica si sprecano su Novak. Con l’ennesimo successo, avvenuto al Roland Garros , il serbo ha scritto un’altra pagina importantissima della storia del tennis, ancora una volta. Grazie al terzo titolo a Parigi, è diventato ufficialmente il tennista con più slam in carriera (ben ventitre), superando Rafael, casualmente proprio nel luogo nel quale ha costruito il suo regno.

Nole ha battuto Casper Ruud soffrendo più di quanto il punteggio non reciti, ma lo ha fatto con la consueta personalità e fame di vittorie, che ha accompagnato tutta la sua carriera. Un record stellare per il numero uno al mondo, che mette un mattoncino importantissimo in un mosaico già pienissimo di trofei e conquista altri consensi nella corsa all’appellativo di ‘Goat’.

La curiosa statistica nella quale Djokovic è dietro a Federer

Proprio rimanendo in tema record, sta diventando sempre più difficile trovare dati statistici non dominati dal serbo, nei quali altri tennisti, in special modo Nadal e Roger Federer, gli sono ancora davanti.

Uno di questi è il numero di stagioni in cui hanno vinto almeno tre titoli. Lo svizzero ci è riuscito in 16 stagioni, mentre Novak, vincendo l’Atp 250 di Adelaide, gli Australian Open, e appunto Parigi, si è assicurato di chiudere il 2023 con 15 stagioni nelle quali ha vinto ottenuto tre titoli.

A 15 troviamo anche il maiorchino, ultimo componente dei ‘Big Three’. Solo il tempo ci dirà se nella prossima stagione ‘Nole’ sarà in grado di strappare un altro record ai suoi acerrimi rivali di sempre.

📊 Tenistas con más temporadas conquistando 🏆🏆🏆 (Open Era/Men’s Singles):



🇨🇭 Roger Federer | 16

🇪🇸 Rafa Nadal | 15

🇷🇸 Novak Djokovic | 15 — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) June 15, 2023

Intanto il tennista di Belgrado è ancora in corsa per ottenere un’altra grandissima impresa, che ha sfiorato nel 2021, il Calendar Grande Slam.

Solo un super Daniil Medvedev, in finale agli Us Open, si mise di mezzo tra Novak e la storia, che solo Rod Laver può dire di aver scritto. Photo Credit: Getty Images