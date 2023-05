Roland Garros, forfait anche di Andy Murray: Arnaldi entra nel tabellone principale

. Dopo il 2017, il tennista britannico ha fatto una breve apparizione al Roland Garros nel 2020, sconfitto al primo turno da un altro campione Slam, Stan Wawrinka . L’assenza per due edizioni doveva terminare quest’anno, ma

La priorità dell’ex numero uno del mondo è essere competitivo su erba, una delle sue superfici preferite, nonché quella su cui ha raccolto i principali successi: due titoli Slam e la medaglia olimpica a Londra nel 2022.

Non solo l’ottica Wimbledon, ma a spingere Murray e il suo staff a prendere questa decisione potrebbe esserci anche gli scarsi risultati ottenuti su terra rossa. Fatta eccezione per il circuito Challenger, per quanto riguarda il circuito Atp nessuna vittoria per lui: sconfitte al primo turno a Monte-Carlo, a Madrid e a Roma.

Nel mezzo, la vittoria del Challenger di Aix-en-Provence nella settimana che ha preceduto gli Internazionali d’Italia.

Dentro Arnaldi

Del ritiro di Andy Murray al Roland Garros ne beneficia un altro tennista azzurro: si tratta di Matteo Arnaldi.

Dopo il forfait di Berrettini, infatti, mancava uno spot per lui per entrare nel tabellone principale. Uno posto liberato proprio dal campione Slam. Così, gli azzurri nel principale tabellone del secondo titolo del Grande Slam diventano sei.

Guida Jannik Sinner, numero uno d’Italia e numero uno azzurro a Parigi. Seguiranno i due Lorenzo: Musetti sarà tra le teste di serie del torneo Slam; mentre partirà dal primo turno Sonego. C’è anche Marco Cecchinato, che a Parigi ha conquistato il suo miglior risultato, ovvero la semifinale nel 2018.

Chiudono Fabio Fognini e Matteo Arnaldi, che avrebbero dovuto affrontare le qualificazioni, ma che sono entrati nel tabellone principale grazie ai forfait di altri giocatori. Per gli altri italianii, invece, si prospetta il passaggio obbligatorio dal tabellone di qualificazioni: così qualcuno degli azzurri presenti, che sono sedici, potrebbero ottenere un posto nel main draw.

Roland Garros update:

OUT: Murray

IN: Arnaldi

