Atp Roma, l'Order of Play: da Sonego a Musetti, attesa anche per Fognini in doppio

È stato un programma ricco di match quello odierno e ancora deve finire. Questa sera Jannik Sinner affronterà nel match del serale il giovane russo Alexander Shevchenko, un match che potrebbe presentare qualche insidia in più del previsto.

Nella giornata di domani altri importanti match e tanti italiani ancora una volta protagonisti, un po' su tutti i campi. Sul campo centrale nella sessione pomeridiana torna in campo Carlos Alcaraz che affronterà da grande favorito il qualificato ungherese Fabian Maroszan, mentre in serata sul centrale ci sarà il nostro Lorenzo Sonego, impegnato in un test durissimo contro Stefanos Tsitsipas.

Dopo chiuderà la serata sul centrale Iga Swiatek, attesa dalla vincente tra Donna Vekic o la russa Samsonova (sfida ancora in corso). Sarà un giorno intenso per gli italiani, presenti anche alla Grand Stand Arena.

Diversi match interessanti con Marco Cecchinato che vuole continuare il momento positivo ed affronterà il tedesco Yannick Hanfmann. Super Ceck vuole e cerca il pass per gli Ottavi di finale, sempre sul Grand Stand attesa per l'ex numero uno al mondo Daniil Medvedev, atteso dal match contro Zapata Miralles, sempre fastidioso su questa superficie.

Dopo Medvedev andrà in campo Lorenzo Musetti, avversario di Frances Tiafoe, uno abituato ad accendere e animare le sfide. In serata invece la sfida tra Paula Badosa e Karolina Muchova. Sul Pietrangeli giornata non eclatante rispetto agli altri giorni ma Fabio Fognini e Simone Bolelli chiuderanno la giornata con un interessante match di doppio.

Una giornata caldissima. Ecco il programma di giornata: Centrale:

Madison Keys vs Anhelina Kalinina

Fabian Maroszan vs Carlos Alcaraz

Vondrousova

Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego

Iga Swiatek vs Vekic/Samsonova

Marco Cecchinato vs Yannick Hanfmann

Marie Bouzkova vs Veronika Kudermetova

Bernabè Zapata Miralles vs Daniil Medvedev

Lorenzo Musetti vs Frances Tiafoe

Paula Badosa vs Karolina Muchova

Zheng vs Wang

Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina

Jelena Ostapenko vs Daria Kasatkina

Wolf vs Goffin/Zverev

Koolhof-Skupski/Middelkoop-Mies vs Simone Bolelli vs Fabio Fognini

Grand Stand ArenaPietrangeliPhoto Credit: Afp