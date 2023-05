Atp/Wta Roma - Sinner di sera, Fognini-Rune sul Grandstand. La scelta farà discutere?

Si sono fatti attendere e non poco gli organizzatori per la pubblicazione del programma di gare relativo a domenica 14 maggio. Dopo diverse ore di attesa (ritardo probabilmente causato dai tanti match non disputati e rinviati a causa della pioggia abbattutasi su Roma sabato) è stato ufficializzato il ricco calendario.

Sul centrale aprirà dalle ore 11 Camila Giorgi, che si troverà di fronte la ceca Karolina Muchova. A seguire la numero uno al mondo del ranking Wta Iga Swiatek sfiderà l'ucraina Lesia Tsurenko, mentre il campione serbo Novak Djokovic concluderà la sessione diurna contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Si riprenderà, salvo spostamenti o altri inconvenienti soprattutto per maltempo, a giocare alle ore 19: Anna Kalinsaya e la kazaka Elena Rybakina giocheranno una contro l'altra. Dopo ci sarà in campo Jannik Sinner, che cercherà di volare agli ottavi battendo l'insidioso russo Alexander Shevchenko.

Gli altri italiani in campo

Ci saranno due azzurri impegnati sul Grandstand, proprio in apertura.

Alle 11 Marco Cecchinato dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. A seguire Fabio Fognini sarà grande protagonista della super sfida contro il danese Holger Rune: la scelta del campo e di quel tipo di orario (intorno alle 13) ha suscitato parecchi dubbi fra appassionati e addetti ai lavori.

E non sono mancate le perplessità e polemiche sulla scelta, che potrebbe non favorire l'azzurro. Poi è prevista la conclusione del match di Stefanos Tsitsipas, opposto a Nuno Borges. Sul Pietrangeli, dopo Maria Sakkari, Daniil Medvedev farà il suo esordio contro il finlandese Emi Ruusuvuori.

Poi toccherà al derby tutto italiano Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Successivamente scenderà in campo il norvegese Casper Ruud, che dovrà contenere l'esplosività di Alexander Bublik. Fognini giocherà domenica anche il doppio con Simone Bolelli. Photo credit: Getty Images.