Atp Roma - Djokovic, la difesa del titolo inizia bene: battuto Etcheverry all'esordio

Non si apre nel migliore dei modi il match del campione Slam, che parte subendo il break a freddo, nel primo turno di servizio dopo un 30-40 non del tutto inaspettato. Il tennista di Belgrado deve trovare la migliore condizione, il ritmo partita, le sensazioni con il campo: non sempre durante il primo tempo riesce a trovare tutto questo.

Prova a variare, usa il serva and volley per evitare lunghi scambi, tenta lungolinea non sempre bene dagli esiti positivi. Approfittando, però, anche di qualche errore di troppo dell’argentino, riesce a recuperare il break nel sesto game.

Il recupero è l’ultima cosa prima di una nuova fase di gioco, dettata dall’equilibrio, che porta in modo alquanto scontato al tiebreak. Un tiebreak riflesso di quello che è stato il set: subito in svantaggio di un minibreak il serbo, che anche in questo frangente è costretto a mettere su una rimonta, ottenuta soprattutto grazie alla risposta.

Dimitrov al terzo turno

Il secondo set è un’altra storia. L’inizio da parte del numero uno del mondo è di quelli che dimostrano che vuole accelerare e vuole chiudere set e match. Ottiene infatti il break subito, ma Etcheverry non demorde e riesce a tratti a mettere in scena un’ottima difesa.

Ma Djokovic, come è solito fare nei primi turni di un torneo, sa quando accelerare e cambiare ritmo. Lo fa a metà del secondo parziale, quando è consapevole che un solo break non gli garantisce una sicurezza totale.

La risposta finita tra i piedi dell'argentino sulla palla break permette al serbo di andare a servire, prima del previsto, per il match, dove non fallisce, chiudendo così il match. Al terzo turno, Djokovic affronterà Grigor Dimitrov, come nel terzo turno degli Australian Open.

Il tennista bulgaro ha vinto la sfida tra rovesci ad una mano contro Stan Wawrinka: 6-4, 7-6 a favore della testa di serie dopo poco più di un’ora e mezza di gara. Photo credits: @InteBNLdItalia