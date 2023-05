Atp/Wta Roma - Day 3: otto azzurri in campo. Nardi, Sonego e Arnaldi sul Centrale

Race Atp - Carlos Alcaraz raggiunge la vetta, Jannik Sinner scavalcato in classifica

In caso di vittoria, Passaro si regalerebbe una fantastica sfida con Carlos Alcaraz . Le prime due partite che ospiterà lo storico campo dedicato a Nicola Pietrangeli vedranno in azione Giulio Zeppieri e Marco Cecchinato , che troveranno dall’altra parte della rete rispettivamente Daniel Altmaier e Mackenzie McDonald .

Aryna Sabalenka , forte del successo ottenuto a Madrid, sfiderà Sofia Kenin ; mentre Matteo Arnaldi cercherà la prima vittoria al Foro Italico contro Diego Schwartzman . Il 22enne di Sanremo si è messo in mostra al Mutua Madrid Open, dove ha sconfitto Benoit Paire e il numero quattro del mondo Casper Ruud prima di arrendersi a Jaume Munar .

Non prima delle 13:00 toccherà invece a Luca Nardi , che dovrà fare i conti con l’esperto David Goffin . Per il giocatore di Pesaro si tratta della seconda presenza a Roma; lo scorso anno fu eliminato al primo turno da Cameron Norrie .



