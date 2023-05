Atp/Wta Roma - Cobolli e Napolitano conquistano il main draw. Avanzano Paolini-Pigato

Dodici italiani hanno partecipato al torneo di qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Solo, però, sono riusciti a staccare il pass per il main draw del Masters 1000 di Roma.

Il giocatore classe 2002, in particolare, avrà la possibilità di competere per il secondo anno consecutivo al Foro Italico; nel 2022 una wild card gli permise di giocare il torneo di casa. Cobolli si è reso autore di una straordinaria rimonta e ha sconfitto in due ore e trentotto minuto Emilio Nava con il punteggio di 4-6, 7-6( 4) , 7-5.

Nel primo set, l’americano ha siglato il primo break di giornata nel momento più importante, ovvero sul 5-4. La seconda frazione di gioco si è rivelata molto equilibrata - solo Nava ha concesso un’occasione al servizio - e il tie-break ha decretato il suo verdetto.

Cobolli ha trovato il suo miglior tennis e chiuso sul 7-4 al primo set point. Entrambi hanno tenuto il servizio senza patemi fino al 4-5, quando Cobolli non ha sfruttato un preziosissimo match point. L’azzurro non si è lasciato condizionare dalla grande occasione non capitalizzata e con due game di ritardo ha coronato il suo sogno.

La prima e unica partecipazione al Masters 1000 di Roma era avvenuta nel 2017: a sei anni dall'ultima volta, Napolitano ritrova il tabellone principale vincendo un match pazzesco ai danni di Maximilian Marterer. Il 28enne di Biella ha perso il primo parziale 4-6 e poi siglato la rimonta più importante in carriera.

Nel set decisivo, Napolitano ha dovuto fare i conti con la forte pressione, ma non ha vanificato quanto di buono fatto in precedenza quando ha avuto l'occasione di servire per il match per la seconda volta sul 6-5. Franco Agamenone e Andrea Pellegrino si sono fermati al turno decisivo.

Il primo ha raccolto un solo game nella sfida con Alexandre Muller; il secondo non ha rimediato a un primo parziale disastroso contro Alexei Popyrin. Lo stesso è capitato a Francesco Maestrelli: eliminato nettamente dallo spagnolo Pedro Martinez.

Atp/Wta Roma - I risultati degli italiani impegnati quest'oggi

Per quanto riguarda il tabellone femminile, Lisa Pigato si è aggiudicata il derby tra le due giovani wild card italiane rovinando il ventunesimo compleanno di Diletta Cherubini.

Le due tenniste hanno battagliato per più di due ore e Pigato ha chiuso i conti con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3. La diciannovenne sfiderà al secondo turno Daria Kasatkina. Jasmine Paolini ha ritrovato la vittoria nel circuito maggiore, la seconda a Roma, a tre mesi di distanza dall’ultima volta.

La giocatrice toscana ha avuto la meglio su Xinyu Wang con un significativo 6-4, ( 3) 6-7, 6-2. Nella prima frazione di gioco, Paolini è stata chirurgica. Entrambe hanno mostrato un ottimo rendimento al servizio, ma sul 4-5 l’azzurra ha messo pressione alla sua avversaria e trasformato il primo set point spingendo con il rovescio da fondo campo.

Nel secondo set, sotto 0-4, Paolini ha sfiorato una clamorosa rimonta portandosi sul 6-5. Il dodicesimo game ha però rischiato di complicare tutto, perché ha visto l’italiana gettare alle ortiche ben tre match point e perdere il tie-break a causa di alcuni errori gratuiti.

Quando le cose sembravano potersi mettere male, Paolini ha reagito nel migliore dei modi e comandato subito il gioco. Il break ottenuto in apertura grazie a una straordinaria risposta vincente le ha aperto la strada per un successo dal sapore speciale.

Non è andata bene a Lucrezia Stefanini contro Xiyu Wang. La tennista di Firenze ha perso due tie-break di fila; tie-break giocati in maniera eccellente dalla cinese. Se nel primo set è stata quasi sempre costretta a rincorrere, nel secondo le occasioni a disposizione non solo tardare a palesarsi.

Stefanini ha servito per il secondo set nel nono game e sprecato tre set point in quello successivo. La beffa si è materializzata nel corso del tie-break, perché la cinese ha alzato il livello nel momento del bisogno. Finisce subito la favola romana di Dalila Spiteri. Photo Credit: Getty Images