Sinner giustiziere dell'amico Schwartzman: l’argentino crolla in classifica

Il vortice negativo in cui è finito Diegoè piuttosto difficile da comprendere. In primis per lui stesso, che da quel 12 ottobre 2020, giorno in cui ha registrato il suo best ranking (8°), ha subito un autentico crollo verticale.

Da lì una serie innumerevoli di sconfitte che hanno catapultato l’argentino in una crisi probabilmente senza precedenti per lui. L’ultima in ordine temporale, che fa piovere sul bagnato, è arrivata giusto ieri nel match di secondo turno dell’Atp 500 di Barcellona, dove Schwartzman provava a difendere i punti della semifinale raggiunta lo scorso anno.

E invece, il suo cammino si è arrestato praticamente subito per mano dell’azzurro Jannik Sinner, che ha trionfato anche nella rivincita della sfida di Monte-Carlo di otto giorni fa provocandogli l'ottava sconfitta consecutiva contro un Top-10.

Una debacle che costerà a Diego Schwartzman 160 punti, il che significa che perderà ben 24 posizioni, scivolando fuori dai primi 70 del mondo (al momento è in 48esima posizione): lunedì prossimo, 24 aprile, il nativo di Buenos Aires si troverà nella sua peggior classifica da sei anni a questa parte.

Tutto il dolore di Diego Schwartzman

La spirale negativa che ha inghiottito Diego Schwartzman dura da un bel po’ ormai. L’argentino ha raggiunto uno dei suoi punti più bassi sicuramente nel torneo di casa, a Buenos Aires, lo scorso febbraio.

Il Peque usciva con le ossa rotte dal match di primo turno contro lo spagnolo Zapata Miralles (6-1 6-3) e, al termine della partita, mostrò tutto il suo dolore per le difficoltà vissute da qualche tempo a questa parte.

“È difficile trovare una spiegazione”, aveva dichiarato un sofferente Schwartzman. “È un peccato esibirsi a un livello così basso davanti al mio pubblico e non poter ricambiare l'amore e il sostegno che mi ha dato.

"È difficile trovare una spiegazione", aveva dichiarato un sofferente Schwartzman. "È un peccato esibirsi a un livello così basso davanti al mio pubblico e non poter ricambiare l'amore e il sostegno che mi ha dato.

La verità è che sto gareggiando a un livello molto basso e non so perché. Vedermi così male mi fa perdere completamente la concentrazione" . Poi, il messaggio al team e l'ammissione di responsabilità volto a non cercare alibi alcuno: "Non ho parlato con la mia squadra, non riusciamo a trovare una spiegazione e siamo tutti senza parole. La responsabilità è solo mia" .