Entry list Roland Garros: Djokovic e Nadal per il 23ª Slam. C'è Jannik Sinner

È stata rilasciata l’entry list dell’Open di Francia

La stagione su terra rossa è iniziata con i primi eventi importanti che sono già andati in scena: i primi tornei '250' e '500' e soprattutto il primo Masters 1000, ovvero quello di Monte-Carlo. Il più importante, però, è alle porte:e, per ora, sono tutti presenti. Guida per ora il numero uno del mondo,, che a Parigi va a caccia del titolo Slam numero 23, ossia un numero che lo iscriverebbe nella storia del tennis.

Non solo il tennista serbo: anche Rafael Nadal, detentore del titolo e a quota ventidue titoli del Grande Slam in carriera, è presente nella lista ufficiale. A proposito di numeri: il vincitore di 14 titoli dell’Open di Francia, ad ora, dovrebbe entrare nel tabellone principale del suo titolo Slam come testa di serie numero 14.

A seguire Djokovic, ci dovrebbero essere tennisti che di Slam e finali Slam sanno: Carlos Alcaraz, campione a New York; Casper Ruud, finalista sia a Parigi sia a Flushing Meadows; Daniil Medvedev, anche lui campione degli Us Open; Stefanos Tsitsipas, finalista sia a Parigi nel 2021 sia a Melbourne quest'anno.

Torneranno a Parigi altri nomi importanti, come Alexander Zverev, che torna dopo l’infortunio rimediato proprio al Philippe Chartier nella semifinale contro Rafael Nadal lo scorso anno.

Gli azzurri a Parigi

Non possono mancare i tennisti azzurri.

Secondo entry list, il primo tra gli italiani è Jannik Sinner, che entrerebbe come testa di serie numero 7. Seguono Lorenzo Musetti, che in Francia ha giocato alcune delle sue partite più memorabili, e Matteo Berrettini, che sarebbero entrambi tra le teste di serie del torneo ad ora.

Nel tabellone principale ci sarà anche Lorenzo Sonego, il primo azzurro esterno alle teste di serie. Ad ora, Fabio Fognini è il primo tra gli esclusi del tabellone principale: con lui altri nomi di spessore, come quello di Dominic Thiem, anche lui iscritto nella lista di finalisti dell’Open di Francia.

Roland Garros men's entry list (main draw + alternates) pic.twitter.com/O4F5REcgUz — Michal Samulski (@MichalSamulski) April 18, 2023

Photo credits: Nicolas Gouhier/FFT