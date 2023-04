Monte-Carlo perde ancora pezzi: anche Felix Auger-Aliassime dà forfait al torneo

E’ la mattinata dei forfait a Monte-Carlo. Dopo Rafael, che ha inaugurato, annunciando di non aver ancora recuperato dall’infortunio, è arrivato quello di Carlos, che ha confessato di aver accusato dei problemini fisici dopo la semifinale giocata contro Jannik

Infine, almeno per ora, quello di Felix Auger-Aliassime. Il tennista canadese, numero 7 del mondo, tramite il suo canale Instagram, ha spiegato di aver avuto, nelle ultime settimane, un problema al ginocchio sinistro, decidendo così di prendersi un po’ di tempo affinchè guarisca completamente.

Il 22enne ha già fissato il suo rientro: “Purtroppo devo annunciare il mio ritiro dalla rolexmontecarlomasters di quest'anno. È un evento che attendo con impazienza ogni anno, ma nelle ultime settimane ho avuto problemi al ginocchio sinistro e ho deciso che era la decisione più intelligente quella di prendermi un po' di tempo libero per poter guarire e recuperare completamente prima del mio prossimo torneo al mutuamadridopen 🙏🏽🧡 Grazie come sempre per il vostro sostegno e spero di rivedervi presto in campo 😊” ha scritto il canadese, che lo scorso anno uscì al primo turno sconfitto da Lorenzo Musetti in due set.

Aliassime ripartirà quindi con ogni probabilità dal 1000 di Madrid, saltando l'Atp 500 di Barcellona, torneo nel quale lo scorso anno si spinse fino ai quarti di finale, uscendo poi sconfitto da Diego Sebastianin tre set .

La notizia del forfait del tennista nativo di Montreal, potrebbe essere indirettamente una buona notizia per Sinner, che lo precede di appena 105 punti nel ranking mondiale. L’altoatesino potrà approfittare dell’assenza del giovane collega, uscito al secondo turno a Miami contro Francisco Cerundolo, per avanzare ancor di più in classifica e stabilire un nuovo best ranking.

L’azzurro dalla prossima settimana scavalcherà l’altro giovanissimo del circuito, Holger Rune, piazzandosi all’ottavo posto. Photo Credit: Getty Images