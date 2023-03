Indian Wells, il programma delle finali: apre quella femminile, poi Alcaraz-Medvedev

Negli Stati Uniti d’America, dunque, sarà un re-match della finale degli Australian Open, vinto dalla bielorussa in tre set: 4-6, 6-3, 6-4 è stato il risultato della Rod Laver Arena, che ha consegnato il primo titolo Slam alla attuale numero due del mondo.

Così, allo stadio 1 di Indian Wells, sarà la prima sfida dove le due si affronteranno entrambe da campionesse Slam: la detentrice del titolo degli Australian Open e la detentrice del titolo di Wimbledon. Oltre alla vendetta, Rybakina ha la possibilità anche di sfatare il tabù contro Sabalenka: non è ancora arrivata una vittoria in una partita ufficiale.

La finale maschile

Finale tra campionesse Slam prima, finale tra campioni Slam dopo. Alle ore 16:00 australiane, ore 00:00 italiane ci sarà lo scontro tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, ex numeri uno del mondo e gli ultimi due vincitori degli Us Open, come riportato dal sito ufficiale del torneo.

Il primo ha vinto contro Jannik Sinner nella propria semifinale in due set; stessi set che ha impiegato il numero uno di Russia per ‘sbarazzarsi’ del giocatore di casa Frances Tiafoe. Prima sfida tra i due su cemento, perché l’unico precedente è a Wimbledon, nel 2021: vincitore il russo in tre set, che ha incontrato però il tennista spagnolo agli esordi in carriera nei tabelloni principali degli Slam.

Entrambi, però, si giocano la storia: se vincesse il torneo, tornerebbe numero uno, scalzando Novak Djokovic per la vetta del ranking; per Medvedev sarebbe il quarto trofeo consecutivo, senza settimane di stop, raggiungendo il record di Andy Murray del 2016. Photo credits: Getty Images