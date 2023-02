Holger Rune esprime preoccupazione per le condizioni del suo polso

Holgerqualche giorno fa ha affrontato Gijsnel secondo turno del torneo di Rotterdam. Dopo aver perso il primo set per 6-4, è stato costretto a ritirarsi dalla partita sul 4-0 nel secondo set a causa di un dolore al polso.

L’infortunio ha immediatamente messo in allarme il giovane talento Danese che già ha avuto un infortunio simile lo scorso Gennaio, quando nel match terzo turno degli Australian Open, contro Hugo Humbert, si fece male alla stessa parte del corpo, cadendo a terra.

Ora il problema sembra essersi ripresentato e la sua preoccupazione in vista della lunga stagione che ha davanti è palpabile:

La Preoccupazione di Rune per il suo infortunio

"Dovrò fare degli accertamenti.

Devo farmi controllare di nuovo, perché ovviamente non dovrebbe continuare a far male alla mia età", ha detto Rune ai microfoni di TV 2 Sport, sottolineando che infortuni del genere non dovrebbero persistere così a lungo per una persona della sua età.

Rune ha raccontato poi di aver fatto tutto il possibile per resistere alla partita, ma che il dolore era troppo forte da sopportare verso la fine. "Ho giocato con un po' di dolore, ma giovedì mi faceva sempre più male man mano che la partita procedeva, e alla fine ho mollato perchè mi faceva troppo male.

Ho provato tutti i metodi possibili per resistere" ha detto il numero 9 al mondo. L'ex tennista Kenneth Carlsen si è detto preoccupato per l'infortunio accusato dal suo connazionale, tanto da mettere in discussione la sua partecipazione nei prossimi tornei in programma “Sono preoccupato.

Voglio vedere se partirà la prossima settimana. Lo aspetta un programma difficile con tornei importanti. Bisogna fare attenzione che Rune non subisca danni da sovraccarico Sarà interessante vedere quanto velocemente sarà di nuovo pronto" La partecipazione del campione di Parigi Bercy ai tornei di Indian Wells e Miami, in programma a Marzo è tutt’altro che sicura. Photo credit: getty images