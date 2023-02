Atp Buenos Aires - Niente Fognini-Alcaraz al secondo turno. Doha, ko Trevisan

Norrie: “Mi ci vuole un po’ per trovare ritmo su terra. Dovrò essere paziente” 22 ore fa

Emblematico il 7-6(4) 6-4 finale che vale la sfida 'old gen' con Richard Gasquet al secondo turno. Perde invece un deludente David Goffin, che non smuove nella parte finale di giornata il punteggio nel corso del primo set con Gregoire Barrere e che si spegne nel tie break del secondo.

Reduce dal 6-0 6-2 contro Elise Mertens, la numero uno azzurra fa quello che può contro Karolina Muchova. Poco, nella stragrande maggioranza dei casi. Pesa il -15 nel saldo dei vincenti-errori in una sfida che sostanzialmente non c'è, con la tennista ceca che tiene saldamente il controllo della faccenda e che senza troppi patemi chiude sul 6-2 6-2.

Dalla vittoria contro Maria Sakkari in United Cup, Martina Trevisan ha spento la luce . Dopo la sconfitta al primo turno agli Australian Open, la tennista toscana ha raccattato complessivamente sei game tra Abu Dhabi e Doha.

Al rientro nel circuito maggiore dopo l'infortunio patito a Parigi-Bercy e il forfait dagli Australian Open. Non basta l'orgoglio a Fognini, che recupera uno dei due break di svantaggio nel secondo prima di accettare il più scontato degli epiloghi.

Anzi. Tutto relativamente sotto controllo per il tennista serbo, con più benzina nel serbatoio e decisamente più lucidità nel piano tattico, che controlla la sfida e con due break che spalma in maniera praticamente chirurgica sigilla il successo sul 6-4 6-4 e raggiunge al secondo turno Carlos Alcaraz.

Dopo la parentesi piuttosto negativa sul blu australiano,. Il tennista taggiasco non smuove lo zero dalla casella delle vittorie stagionali contro Laslo Djere.



