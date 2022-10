Atp Parigi Bercy - Fognini cade con il numero 315 nelle quali. Day-1: Italia in campo

Tre o quattro le notizie che hanno anticipato il day-1 di Parigi-Bercy, ultimo appuntamento della stagione alla vigilia del masterone e delle Finals di Davis Cup. Matteo Berrettini ha confermato quello che aleggiava un po' dalla semifinale a Napoli.

Dopo il forfait da Vienna , il numero due del blocco Italia infatti ha deciso di non partecipare al torneo francese. Legittimo, visto che la lotta per Torino si è chiusa e tra una manciata di settimane si vola a Malaga per la sfida contro gli Stati Uniti di Mary Fish.

Parallelamente, la squadra azzurra nel tabellone cadetto ha chiuso con una vittoria e una sconfitta. Lorenzo Sonego ha avuto bisogno degli straordinari per abbattere la resistenza di Griekspoor e per garantirsi la super-sfida con Frances Tiafoe, numero sedici del seeding, al primo turno.

Continua invece il periodo assolutamente nero di Fabio Fognini, che dopo la vittoria con Galan manca l'appuntamento con il main draw. Sorprendente la sconfitta contro il numero 316 del mondo classe 2004 Arthur Fils, che ovviamente non aveva mai avuto nessun contatto con il circuito maggiore prima del colpo ai danni di Jaume Munar all'esordio se non in una manciata di casi nelle qualificazioni del Roland Garros.

Il match che aprirà la sessione serale del day-1 potrebbe essere l'ultimo della carriera per Gilles Simon, in rotta di collisione con un avversario storico come Andy Murray. Che ha vinto addirittura sedici dei diciotto precedenti.

In campo anche tutta l'Italia. Jannik Sinner, battuto da Daniil Medvedev a Vienna e definitivamnte fuori dalla corsa per le Finals, esordirà invece contro Marc-Andrea Huesler, recente campione del '250' di Sofia, sul Campo Centrale come antipasto della sessione serale.

Quello tra Lorenzo Musetti e Marin Cilic sarà il terzo match sul Campo 1, quello tra Sonego e Tiafoe anticiperà invece la chiusura del programma sullo stesso campo (Bublik-Ymer in chiusura) con il programma inizierà alle ore 11:00 ovviamente come sul campo principale.

Tutta l'Italia in campo quindi nel day-2: bisognerà attendere qualcosa in più per il rientro di Rafa Nadal e quello di Novak Djokovic, che dopo aver saltato a pié pari la trasferta nordamericana si è ripresentato con in titoli a Tel Aviv e Astana. Photo Credit: Getty Images