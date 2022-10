Dominic Thiem raggiante dopo la vittoria contro Hurkacz: "E' pazzesco"

Per Dominic Thiem i risultati che sta conquistando al 250 di Anversa sono senza ombra di dubbio i migliori in assoluto dal rientro dal grave infortunio al polso che lo aveva tenuto fuori dal circuito per tanto troppo tempo.

Il tennista austriaco ha disputato una partita incredibile contro Hubert Hurkacz ai quarti del torneo belga riuscendo nell’impresa di rimontare il set di svantaggio e salvando tre match point. Il risultato finale è stato di 3-6, 7-6, 7-6 con due tie break al cardiopalma specialmente il primo terminato 11-9.

Il 29enne nativo di Wiener ha parlato subito dopo il trionfo contro Hurkacz esternando tutta la sua gioia per la conquista della semifinale "Questa vittoria è incredibile, perché è la mia prima vittoria contro un giocatore che è quasi top-10 al mio ritorno nel tour (dopo l’infortunio al polso n.d.r).

La partita è stata pazzesca, con una grande atmosfera. Un match indoor, specialmente contro qualcuno che serve così bene, si basa sui piccoli dettagli e sui margini”. Decisivo aver salvato il match point nel secondo set

“La fortuna è stata dalla mia parte sul match ball.

Avrei potuto perdere perfettamente, ma sono molto felice di essermi avvicinato a questo tipo di situazione. In questa partita la moneta è caduta dalla mia parte e devo godermela" ha concluso il campione degli Us Open edizione 2020.

Anversa potrebbe diventare il torneo del nuovo ritorno di Thiem

Per Thiem questo torneo può quindi essere quello decisivo per ritrovare consapevolezza e soprattutto migliorare una classifica che prima di questa settimana lo vedeva in 132esima posizione.

Con la semifinale già messa in cassaforte, l'austriaco si è garantito di essere numero 113 al mondo da lunedì. In caso di passaggio del turno, Thiem potrebbe rientrare in top 100 (precisamente al 96esimo posto).

In caso di vittoria del 250 di Anversa, invece, potrebbe salire addirittura fino alla posizione numero 81. In semifinale il 17 volte vincitore di tornei Atp dovrà vedersela contro l’americano Korda. Tra i due non ci sono precedenti e si tratterà di una prima assoluta.