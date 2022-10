Race to Torino - Auger Aliassime allunga, appesi ad un filo Berrettini e Sinner

L'ultima settimana, appena trascorsa, ha messo in scena i tornei di Firenze e Gijon ed ha dato altri importanti risvolti sui tennisti che parteciperanno alle Finals Atp di Torino, ultimo grande evento della stagione tennistica.

Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic sono già qualificati per l'evento e sono altri tre i posti ancora da assegnare per l'ultimo torneo della stagione. Ricordiamo ancora una volta che Novak Djokovic ha ottenuto il pass per le Finals di fine anno grazie alla vittoria di uno Slam a Wimbledon con il regolamento che prevede che un tennista, vincitore di uno Slam, e tra i migliori 20 della stagione, qualificato direttamente per le Finals di fine anno.

Atp Finals, situazione drammatica per gli italiani

Sarà sicuramente un grande evento ma saranno Atp Finals quasi certamente senza la presenza di nessun italiano. La vittoria di Felix Auger Aliassime a Firenze ha complicato ulteriormente i piani degli azzurri con il canadese che ha allungato e gli italiani che sono messi davvero male.

Con la vittoria nel torneo di Gijon Andrey Rublev ha guadagnato altri punti e, arrivato a 3440 punti, la sua posizione non appare in discussione. Ancora meglio la situazione del neo papà Daniil Medvedev, attualmente fermo per restare vicino alla compagna, ma a pochi punti dalle Finals di fine anno.

Con la vittoria in Toscana Felix Auger Aliassime ha scavalcato in classifica Taylor Fritz portandosi a quasi 200 punti di vantaggio. Il canadese scenderà in campo questa settimana anche ad Anversa ed ha la chance di guadagnare altri punti importanti.

Fritz resterà fermo mentre Hubert Hurkacz giocherà anch'egli in Belgio e sono loro tre i principali candidati ad ottenere un pass per le Finals Atp. Dietro Zverev è fermo per infortunio e Cameron Norrie e Pablo Carreno Busta giocheranno rispettivamente a Stoccolma e Napoli per provare ad accorciare.

L'infortunio di Jannik Sinner ha praticamente azzerato le chance di pass per Torino per l'altoatesino: attualmente Jannik ha 2310 punti e dista ben 755 punti da Auger-Aliassime, in campo questa settimana. Le possibilità sono appese ad un filo mentre ha forse l'ultima chance Matteo Berrettini: l'azzurro è dietro in classifica, anche a Jannik, ma un eventuale vittoria nel torneo di Napoli, potrebbe dare ancora qualche chance all'azzurro, attualmente comunque a ben 840 punti di Auger Aliassime.

Nulla di ufficiale ma i giochi verso l'atteso torneo delle Finals sembrano più vicini ad essere fatti.