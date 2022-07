Atp Amburgo - Alcaraz raggiunge Musetti in finale, battuto in due set Molcan

Saranno Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti a giocarsi la finale del torneo di Amburgo, in Germania. Lo spagnolo è 2003 ed ha la chance vincendo il torneo di diventare numero 4 al mondo, stabilendo così nuovi record.

Una finale tra due giovani tra i più talentuosi del circuito, uno ormai già a pieno tra i Top del circuito e l'altro che vuole raggiungere questi livelli. Domani il carrarino dovrà affrontare l'ostacolo iberico per provare a vincere il primo torneo Atp in carriera.

Lo spagnolo, in una versione non perfetta, non ha problemi e batte in due set il tennista slovacco Molcan, in ogni caso un 'osso duro' come avversario. Nel primo set il murciano è molto pigro e fatica più del previsto per avere la meglio; si porta in due occasioni avanti di un break ma non riesce a chiudere e Molcan porta il parziale al tie-break.

Qui Carlos torna devastante e vince addirittura a zero, togliendo ogni certezza al quasi incolpevole avversario.

Amburgo, Alcaraz domina il secondo set

Nel secondo set Molcan accusa il colpo e non c'è più storia.

Lo slovacco mantiene solo una volta una battuta e lo fa dopo aver annullato due palle break. Per il resto diventa una passeggiata con Alcaraz che migliora con il tempo e chiude la pratica in poco più di un'ora e mezza.

Una vittoria che mette Carlos Alcaraz nella storia di questo sport. Il giovane diciannovenne murciano diventa il primo tennista nella storia a raggiungere tre finali di tornei Atp 500 prima di compiere i 20 anni. I tre tornei sono stati raggiunti tutti in questo 2022 e sono Rio de Janeiro, Barcellona ed ora appunto Amburgo.

Alcaraz ha ricevuto tanti elogi recentemente ed anche l'austriaco Thiem ha parlato così circa il giovane talento iberico: "Conoscevo già Alcaraz, ma per lui è arrivata la svolta quando io ero fuori.

Ho visto alcune sue partite, perché ha vinto il torneo di Umago e poi ha perso a Kitzbuehel contro un tennista austriaco( Alexander Erler, ndr).Ho visto tutta la partita in quel caso. È subito stato chiaro che non avrebbe impiegato molto tempo a sfondare nel circuito maggiore e raggiungere la top 10"