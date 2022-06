Wimbledon – Il solito Nick Kyrgios: presi di mira pubblico e giudice di sedia

Direttamente dal Campo 3 dell’All England Club, è arrivato quest’oggi l’ennesimo ‘show’ da parte di Nick Kyrgios. E non si sta trattando di colpi spettacolari, bensì del solito atteggiamento da ‘bad boy’ che più volte è fuoriuscito dall’australiano.

Nel suo match di primo turno a Wimbledon contro il britannico Paul Jubb ─ numero 219 del mondo contro cui ha faticato non poco per vincere ─ Kyrgios ha sbottato già dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro.

Ad essere presi di mira prima il pubblico, che si è beccato una rabbiosa pallinata e verso il quale il tennista aussie avrebbe anche lanciato uno sputo a fine partita. Il 27enne di Canberra si è rivolto a un tifoso in particolare, reo di aver parlato durante uno scambio.

“Non puoi decidere di parlare con me nel bel mezzo del punto quando sto per fare un rovescio, non può essere successo fratello. Possono guardare il tennis ma parlare e gridare nel mezzo del punto” , ha esclamato Kyrgios.

Non contento, l’australiano si è scagliato anche contro la giudice di sedia per una scelta non condivisa. “Perché lo fai? Nessuna persona oggi è venuta per vederla fare qualcosa! Nessuno! Capisce cosa intendo? Ho dei fan, ma lei non ne ha!

Cosa ho fatto? Dai, andiamo. Sei una spia” , le parole di Kyrgios nei confronti della malcapitata Marija Cicak, accusata inoltre di essere “la peggiore mai vista” .

L’attacco di Kyrgios agli organizzatori di Wimbledon

Nick Kyrgios aveva già dato un assaggio del suo stato d’animo verso il torneo di Wimbledon di quest’anno.

Il tennista australiano ─ tanto bravo quanto stravagante ─ giocherà in singolare ma soprattutto in doppio con l’amico, collega e connazionale Thanasi Kokkinakis, con cui ha trionfato agli Australian Open.

Proprio relativamente al torneo di doppio, Kyrgios si è esposto attaccando duramente gli organizzatori dei Championships in merito alla formula di gioco. “Da un lato non vedo l'ora di giocare il torneo di doppio ─ ha dichiarato a Tennis Head ─ , ma allo stesso tempo sono curioso riguardo questo torneo al meglio dei cinque set.

Ad essere onesto, credo che sia la cosa più stupida di sempre, nessuno è interessato a vedere match di doppio al meglio dei cinque set” .



