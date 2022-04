Atp Barcellona - Terzo titolo per Carlos Alcaraz, dominato Carreno nel derby spagnolo

Terza finale dell’anno e terza vittoria per Carlos Alcaraz. Il 18enne conquista il torneo ATP 500 di Barcellona, vincendo contro il suo connazionale, Pablo Carreno Busta, con il risultato finale di 6-3, 6-2. Il più basso in classifica tra i due non è mai entrato in partita: troppo passivo nei confronti di un Alcaraz che non ha lasciato spazio, dando una potenza e una profondità cui l’avversario non ha saputo rispondere.

Per approdare a questa finale, entrambi hanno dovuto vincere la loro semifinale nella mattinata. Carreno Busta ha vinto in due set su Schwartzman: 6-3, 6-4 rifilato all’argentino, arrivando sulla carta più riposato alla finale.

Più sforzo, invece, è stato richiesto ad Alcaraz, che ha chiuso il suo match contro De Minaur al terzo set: è stato necessario il tiebreak e un break a favore nel terzo set per arrivare all’ultimo match del torneo catalano.

La finale di Barcellona: dominio Alcaraz

L’inizio del match è stato giocato tutto sul servizio: nei primi quattro game, nessuno dei due ha messo a segno un punto sul servizio dell’altro. Nel quinto game arriva la svolta, con la palla break a favore di Alcaraz, che sfrutta l’errore di dritto di Carreno e si porta avanti nel parziale.

Troppi errori da parte del numero diciannove del mondo, sia di dritto sia di rovescio, costretto ad un gioco difensivo, rincorrendo un Alcaraz ad altissima velocità. Così il 18enne spagnolo guadagna il secondo break e conquista il primo set con il punteggio di 6-3.

Il secondo set segue la scia del primo: si gioca sul servizio di Carreno, che non riesce mai a dominare uno scambio contro il connazionale; mentre nei game di Alcaraz è la prima di servizio a fare da padrona. Alla prima palla break del set, nel terzo turno di servizio di Carreno, è l’enfant prodige del tennis spagnolo a conquistare il break, mettendo una pietra su una partita dominata.

Alcaraz, così, diventa il quattordicesimo spagnolo a vincere il torneo catalano: a dominare questa lista c'è, ovviamente, Rafael Nadal.