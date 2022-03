Nick Kyrgios svela i segreti che lo stanno permettendo di avere buoni risultati

Nick Kyrgios ha avuto un inizio di stagione decisamente positivo: vittoria nel doppio agli Australian Open con il suo amico di sempre Thanasi Kokkinakis, quarti di finale ad Indian Wells, quando si è dovuto arrendere solo in tre set a Rafael Nadal giocando comunque una buonissima gara e ora è agli ottavi di Miami dopo aver battuto Mannarino, Rublev e Fognini.

In soli tre tornei disputati ha già raggiunto il numero di vittorie che aveva conquistato nell’intero arco del 2021.

L’australiano, ai microfoni di Tennis Channel, ha parlato così di una delle sue chiavi che lo ha permesso di cominciare così bene la stagione "Una delle chiavi è stata avere una buona pre-stagione, sono stato in grado di ottenere il trattamento di cui avevo bisogno, ma penso che sia stata una combinazione di alcune cose.

Questo è stato principalmente il motivo per cui il mio ginocchio ora si sente nel modo in cui si sente, il che mi ha permesso di essere più sano, muovendomi molto meglio in campo. In realtà, ho svolto più ore in palestra in questa pre stagione che in tutta la mia vita”.

ha dichiarato l’attuale n. 102 della classifica.

I cambiamenti di Nick Kyrgios

Nei tre tornei che ha disputato fino ad ora, Nick Kyrgios si è dovuto arrendere solo a due tennisti: Daniil Medvedev in Australia e Rafa Nadal in California, di certo non due qualunque: "Penso di essermi allenato il più possibile, probabilmente sono nella migliore forma in cui sono stato per molto tempo.

Posso anche attribuire questo miglioramento all'aver passato più tempo con la mia famiglia. Gioco nel circuito da molto tempo ormai, penso che questa sia la mia nona stagione da professionista, so che ci saranno alcune grandi settimane e alcune settimane non così grandi, quindi sto gestendo bene quella parte, è la cosa più sana da fare.

Finora ho avuto alcune grandi prestazioni e sono felice di questo" ha concluso il 26enne di Canberra che agli ottavi di Miami affronterà l’italiano Jannik Sinner in una sfida che si preannuncia decisamente entusiasmante.

Virtualmente Kyrgios è alla posizione numero 93 del mondo. Qualora riuscisse a battere l’altoatesino potrebbe balzare alla 76esima posizione. Troverà però un avversario in palla e che vuole difendere i punti conquistati la passata stagione nella finale poi persa contro Hubert Hurkcaz nel 1000 di Miami.