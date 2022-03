Atp Indian Wells - Murray vince in rimonta, ok Nakashima. Che spreco per Paire

Novak Djokovic in tabellone a Indian Wells. L'ira dei social contro la decisione

Il grande gesto dell'ex tennista russa Maria Sharapova per i bambini ucraini

Stakhovsky: "Kiev non è accerchiata. Se ho paura? Certo, ma voglio continuare"

La rivelazione di Rafael Nadal a Indian Wells: "Non ho camminato per due settimane"

Clamorosa sconfitta del francese Benoit Paire che spreca quattro match point sul suo servizio per chiudere la sfida e si arrende alla rimonta del tenace tedesco Koepfer. Il match dura due ore e ventidue minuti con Koepfer che vince con il risultato di 2-6;7-5;6-4.

Esordio di personalità per il giovane americano Brandon Nakashima che batte l'ostico Mannarino senza particolari patemi.

Sorprendente sconfitta per l'olandese Griekspoor, caduto in tre set contro l'esperto americano Sam Querrey. Il re dei Challenger dello scorso anno mostra ancora una volta di trovare difficoltà nel circuito "a livelli superiori" e dopo aver vinto il primo set al tiebreak cede alla distanza.

Match senza storia con il danese che non concede neanche una palla break mentre ne ottiene diverse e chiude con due break a set, chiudendo in un'ora ed un minuto con il risultato di 6-3;6-2. Il tennista, da poco entrato nella Top 100, affronterà al secondo turno il nostro Matteo Berrettini, invece al debutto nel torneo.

Vittoria da record per il britannico che grazie a questo successo entra nel club di coloro che hanno raggiunto 700 vittorie nel circuito Atp. Nella notte ha giocato anche il giovanissimo 2005 Shang, debuttante in un tabellone Atp.

Murray chiarisce ancora una volta di soffrire Taro con una partenza sottotono ed in poco tempo il primo set termina 6-1. Andy non molla ed anzi reagisce alla grande, parte subito 4-0, sul 5-1 subisce un break, ma chiude 6-2 nel game successivo pareggiando i conti.

Sono stati disputati nella notte altri incontri validi per il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Terzo match dell'anno per'ex numero uno al mondo Andy Murray e Taro Daniel, arrivati dopo la vittoria del nipponico agli Australian Open e dello scozzese a Doha.



