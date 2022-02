Atp Dubai - Djokovic, continua la lotta a distanza con Medvedev. Battuto Khachanov

Nel replay del quarto di finale datato venti-venti – e anche della finale di Parigi Bercy nel 2018 – Novak Djokovic non apporta particolari modifiche al copione dopo la netta vittoria ai danni di Lorenzo Musetti all’esordio.

Anche se tentenna, comprensibilmente, a un passo dal traguardo con la battuta a disposizione. Un primo set del tutto circostanziale per il campionissimo serbo, cinque volte campione del torneo, in controllo della faccenda grazie a un break che arpiona nel quarto gioco.

Djokovic non sfrutta però un vantaggio di 4-2 nel secondo e non sfrutta neanche due chance per portarsi sul 5-4 con la battuta a disposizione. La palla corta, soluzione che in due casi porta il punto-di-rottura per il 4-2, si rivela come di consueto un’arma più che affidabile nei momenti di difficoltà.

Finisce 6-3 7-6(2). Ad attendere il numero uno del mondo ai quarti di finale Jiri Vesely. Reduce dal setaccio delle qualificazioni, il tennista ceco annota Roberto Bautista Agut sul taccuino delle vittime dopo Marin Cilic al primo turno.

Durano un set i problemi di Andrey Rublev contro Kwon. Chiamato a recuperare un 3-6 di svantaggio, il russo lascia per strada appena tre giochi a cavallo tra secondo e terzo set.

A Doha avanzano Gauff e Ostapenko

Coco Gauff ha ricominciato a fare sul serio.

Dopo un inizio di stagione non particolarmente brillante, la stellina statunitense ha quanto meno trovato posto tra le primo otto ‘1000’ di Doha. Battuta piuttosto nettamente Paula Badosa. Raggiunge quota otto parallelamente il filotto di successi consecutivi di Jelena Ostapenko da Dubai.

Battute complessivamente anche cinque delle prime trenta giocatrici del mondo. La tennista lèttone si sbarazza senza particolari difficoltà di Barora Krejcikova, numero due del gruppo, e si piazza nello spicchio di tabellone di Garbine Muguruza.

In rotta di collisione con Madison Brengle. Tutto facile invece per Aryna Sabalenka, che lascia appena quattro game per strada nella sfida con la svizzera Jil Teichmann. Photo Credit: Getty Images