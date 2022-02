Andrey Rublev parla del conflitto tra Russia e Ucraina: "Pace per tutti"

Andrey Rublev ha fatto doppietta a Marsiglia. Prima ha vinto contro Felix Auger-Aliassime in due set, con il secondo finito al tiebreak; dopo ha vinto anche il torneo di doppio, in coppia con Molchanov, battendo i numeri due del tabellone, Klaasen e McLachlan.

Il primo match affrontato dal russo, numero sette del mondo, è stato quello di singolare, dove ha affrontato il canadese Auger-Aliassime: con la vittoria in Francia, il moscovita si è imposto sul canadese, vendicando la vittoria di quest’ultimo a Rotterdam nella semifinale dell’ATP 500.

Alla fine del match, Rublev ha parlato di questa e di tutte le sfide che ha intrapreso contro il numero nove al mondo. “Tutte le battaglie che ho avuto con Felix dalla prima volta nel 2018 sono state drammatiche", ha dichiarato il russo.

"Tutti hanno avuto almeno un set che è andato 7-6 e ora è uno dei più grandi giocatori. Soprattutto in questa stagione, ora è al top. È stato un piacere condividere un campo con lui e avere una finale fantastica come questa”, ha proseguito il vincitore del torneo francese, che ha esaltato la crescita di Auger-Aliassime in questo ultimi mesi.

Vincere contro Felix Auger-Aliassime non è stato semplice: "Ho dovuto aumentare il mio livello altrimenti non avrei avuto alcuna possibilità contro Felix. Da 5-4 ha iniziato a giocare ancora meglio e pensavo sarebbe arrivato a tre set.

Ma in qualche modo sono riuscito ad alzare il mio livello e alla fine è stata dura”, ha dichiarato Rublev al termine del match.

Andrey Rublev parla di “pace per tutti”

Dopo la vittoria nel singolare, Andrey Rublev ha trionfato anche nel doppio in coppia con Denis Molchanov.

La coppia formata da un russo e un ucraino non passa inosservata in questo momento storico, in cui i due Paesi sono sull’orlo di una guerra. Per questo motivo, Rublev ha parlato della questione russo-ucraina e ponendo l’accento sul ruolo dello sport.

"Siamo persone normali, non ci occupiamo di politica e lo sport ci unisce. Quando si condivide un obiettivo comune con qualcuno, è più facile sentirsi uniti”, ha commentato il russo. Rublev ha voluto concludere ponendo l’accento sulla cosa più importante in questo momento: “La cosa più importante è che ci sia pace per tutti”.