Atp Rio - Alcaraz ammazza-italiani: fuori Berrettini e Fognini. Schwartzman in finale

La pioggia si fa da parte a Rio de Janeiro per qualche ora e gli organizzatori del torneo riescono a portare in salvo l'intero programma di sabato 19 febbraio, che comprendeva la disputa sia dei quarti che delle semifinali per riallinearsi con la tabella di marcia 'solita'

Grande spettacolo lo regala in campo Carlos Alcaraz, che si dimostra in gran forma e un cliente davvero scomodo da affrontare e battere su terra rossa. Dopo il rientro sul Quadra Guga Kuerten, lo spagnolo si mostra concentrato e determinato a riprendersi la rivincita su Matteo Berrettini.

Un set a testa vinto per 6-2 da entrambi, da concludere proprio il parziale decisivo. L'azzurro e il talentuoso 18enne rientrano con una solidità al servizio importante e i due arrivano al 2-2 senza concedere praticamente nulla.

A questo punto dell'incontro l'iberico riesce a dare un'accelerata improvvisa, che coglie di sorpresa 'The Hammer': avanti 3-2, Alcaraz si aggiudica tre punti consecutivi e da 40-30 strappa la battuta all'italiano.

Il momento positivo si prolunga, arrivando agevolmente 5-2, e Berrettini non trova la forza per distruggere le certezze del suo avversario, che chiude immediatamente la pratica con un altro 6-2.

Schwartzman centra la seconda finale di fila

La volta delle semifinali e del derby tutto argentino tra Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo, con in palio un prestigioso atto conclusivo in un Atp 500.

Nel terzo gioco Cerundolo si porta avanti di un break, che difende fino al 5-4, momento nel quale l'esperienza del rivale riapre le sorti del primo set. Il numero 14 al mondo si salva, recuperando in extremis lo svantaggio, e gioca bene i punti cruciali anche nel tie-break, che si aggiudica (7-4) per portarsi avanti nel conto dei parziali.

Entrambi i giocatori non si sono risparmiati e hanno regalato battaglia anche nel secondo, con la terza testa di serie della competizione a cercare più volte la fuga. Dal 3-3 'El Peque' fa valere tutte le sue qualità, strappa due volte la battuta all'avversario e conquista la seconda finale consecutiva dopo Buenos Aires la scorsa settimana.

Alcaraz doma anche Fognini

Il programma si chiude con la super-sfida tra un più riposato Fabio Fognini e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo parte come di consuetudine fortissimo e trova il break nel gioco di apertura, mettendo subito le cose in chiaro.

L'iberico difende senza problemi i turni di servizio, l'italiano deve sempre faticare invece per portarli a casa. Sul 4-2 l'iberico non fa sconti e ottiene il secondo break, sfruttando una seconda chance avuta ai vantaggi, chiudendo poi successivamente col punteggio di 6-2.

Decisamente più lottato il secondo parziale: le difficoltà per l'azzurro restano, ma al quarto gioco cerca con tutta la forza il break, che alla fine arriva. Avanti 4-1 però, l'italiano subisce la grintosa rimonta del giocatore allenato da Juan Carlos Ferrero, che recupera e pareggia.

I due si spingono fino ai vantaggi, Fognini cede il servizio e dà l'opportunità ad Alcaraz di chiudere i giochi. Occasione sfruttata al meglio (7-5). Sarà la prima finale in un 500.