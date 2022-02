Atp Rotterdam - Che colpo Musetti: battuto Hurkacz in tre set. Ok Murray

Noah su Rafael Nadal: "Alla sua età non riuscivo neanche a camminare"

Qualche problema anche per Alex de Minaur, che condensa invece la stragrande maggioranza delle difficoltà nel cuore del match contro lo statunitense MaCkenzie McDonald dopo un complicatissimo tie break in apertura. Photo Credit: Getty Iamges

Ad attenderlo Felix Auger Aliassime. Durano un set i problemi del tennista canadesecontro Egor Gerasimov, che fa praticamente in tempo a smuovere lo score in quattro occasioni a cavallo tra il secondo e il terzo set dopo un ottimo 6-3.

Superato lo scoglio tie break, dopo essersi ritrovato a rispondere per rimanere nel primo set, Andy Murray prende il controllo della faccenda e con un colpo nel canonico settimo game sigilla il 7-6(4) 6-4 e raggiunge quanto meno il secondo turno.

Reduce dalla prima affermazione nel circuito maggiore – con tanto di vittoria in finale contro il numero uno del seeding Alexander Zverev – Alexandr Bublik tira comprensibilmente il fiato nel ‘500’ di Rotterdam.

Ad attendere il tennista azzurro ai quarti uno tra Van de Zandschulp e Lehecka: insomma, lo spazio per continuare a sognare la semifinale c’è eccome.

Si rivela invece sufficiente un break nell’ottavo game, dopo un set estremamente lineare, per archiviare il successo – il sesto ai danni di un giocatore compreso tra i primi venti – con un rocciosissimo 6-3 5-7 6-3.

Ha avuto qualche difficoltà (con la battuta a disposizione sul 5-3 e nella parte centrale del secondo set, con la partita praticamente in mano) ma ha saputo capitalizzare dopo un mega-parziale di 12-1 firmato Hubi, potenzialmente mortifero.

Il rendimento di chi ha presenziato dal lato opposto della rete finisce inevitabilmente per viziare in qualche modo la valutazione. Poco importa: Lorenzo Musetti ha battuto Hubert Hurkacz, numero undici del mondo, e ha finalmente tirato una boccata d’aria fresca dopo più di sei mesi da incubo.



