Nick Kyrgios e Costeen Hatzi, ecco chi è la nuova fidanzata del tennista

Nonostante in campo continui a deludere le aspettative Nick Kyrgios continua a fare parlare di sé, soprattutto per quello che accade al di fuori del campo da gioco. Il tennista australiano è tornato in questi giorni a giocare dopo mesi di assenza ed ha vinto al primo turno del torneo di casa contro il britannico Broady.

Nella notte sarà protagonista di un match interessantissimo contro il russo Daniil Medvedev, numero due al mondo ed altra controversa personalità del circuito. Il match è il big match della notte australiana.

Nel match di primo turno Nick è stato protagonista con il suo consueto servizio da sotto, con una particolare esultanza dove il tennista imita il 'Siuuu', urlo marchio di fabbrica del campione portoghese Cristiano Ronaldo ed infine ha accettato la birra di un tifoso a fine match.

Questo ma non solo visto che nel primo match non è passata inosservata la presenza della giovane e bella nuova fidanzata di Nick, Costeen Hatzi.

La rottura con Chiara Passari e la nuova fiamma di Kyrgios